Дізнався про гроші пізно ввечері: українець вперше зірвав куш у лотереї

Житель Запоріжжя Сергій витратив 60 грн на лотерейний білет і виграв 150 тис. грн. Про виграш він дізнався того самого вечора, близько 23:30, коли дивився результати в мобільному застосунку. Спершу чоловік не повірив побаченому, адже до того ніколи не вигравав, і кілька разів перевірив результат на сайті.

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В одній із комбінацій Сергій вгадав дев’ять номерів із десяти. Про це повідомила "Українська національна лотерея" (УНЛ). Чоловік уже побував в офісі УНЛ, щоб отримати виграш.

Сергій придбав виграшний білет 6 жовтня. За його словами, того дня він був у гарному настрої, бо допоміг іншим людям, і вирішив спробувати удачу. За білет заплатив 60 грн. У ньому було дві комбінації по десять номерів. Виграшною стала друга: у ній збіглися дев’ять чисел із десяти.

Сергій розповів, що зазвичай користується автоматичним вибором і не намагається вгадувати номери самостійно. Раніше він пробував обирати числа сам, але вирішив не ускладнювати процес.

Як Сергій почав грати в лотереї

Сергій розповів організаторам лотереї, що сам родом із Волині, а нині живе в Запоріжжі. До повномасштабного вторгнення працював фотографом. Любить фотографію, подорожі та гори.

Кілька років тому Сергій уперше встановив мобільний застосунок, і в його житті з’явилися лотереї. Тоді він придбав кілька білетів, але нічого не виграв і на певний час забув про розіграші.

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Останніми місяцями Сергій почав частіше купувати білети. За його словами, робить це час від часу, залежно від настрою, і зазвичай витрачає на таку розвагу не більш ніж 100 грн. Цей великий виграш став першим у його житті.

Сергій планує й надалі час від часу купувати білети. Іншим учасникам він радить не виходити за межі власного бюджету. Лотерею, каже чоловік, важливо сприймати як розвагу й витрачати на неї лише ті гроші, які можна собі дозволити.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше мешканець Черкас виграв 190 тис. грн. Щасливчик придбав білет дорогою додому, а про виграш дізнався вже наступного дня, коли переглядав запис трансляції розіграшу.