61-річна мешканка Мічигану (штат США) придбала лотерейний білет за $30 і спочатку вважала, що виграла $5 тисяч, але повторна перевірка через мобільний застосунок виявила справжній приз – $2 млн. Жінка обрала одноразову виплату й отримає близько $1,3 млн після податків, плануючи купити будинки в Мічигані та Флориді, а решту грошей заощадити.

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Про це пише The Times of India. Переможниця вирішила не розголошувати свого імені, але поділилася подробицями того, як дізналася про багатомільйонний виграш і що збирається робити з грошима.

Американка придбала квиток миттєвої лотереї вартістю $30 у магазині Holt Express. Після того як жінка стерла захисний шар на квитку, вона вирішила, що їй вдалося виграти $5 тисяч. Такий результат уже став для неї приємною несподіванкою, проте вона вирішила не покладатися лише на власну перевірку й відсканувала квиток через офіційний мобільний застосунок лотереї.

Саме тоді з'ясувалося, що справжня сума призу набагато більша, на екрані з'явилося повідомлення про виграш $2 млн. Після цього жінка звернулася до головного офісу лотереї, щоб офіційно оформити отримання призу. Таким чином, звичайна покупка квитка принесла їй суму, яка фактично змінила фінансові плани на майбутнє.

Після підтвердження виграшу перед переможницею постало питання, у який спосіб отримати приз. Організатори запропонували два варіанти – виплачувати повні $2 млн частинами протягом визначеного періоду або отримати меншу суму одним платежем.

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За інформацією місцевого телеканалу, вона вирішила забрати гроші одноразово й отримає приблизно $1,3 млн після відповідних податкових утримань. Різниця між оголошеним виграшем і сумою фактичної виплати пояснюється особливостями оподаткування великих лотерейних призів у США. Зокрема, з виграшу утримують федеральні та місцеві податки.

Американка вже визначилася з основними напрямами використання виграшу. Насамперед вона хоче придбати житло у двох штатах – Мічигані та Флориді. Решту коштів планує зберегти.Такий вибір може бути пов'язаний із бажанням проводити різні сезони року в комфортніших умовах. У США людей, які живуть переважно в північних штатах, але переїжджають на зиму до тепліших південних регіонів, часто називають snowbirds – "сніговими птахами".

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Як повідомляв OBOZ.UA раніше, мешканець Херсона виграв загалом 521 070 грн у лотереї "Спортпрогноз", витративши на ставку лише 40 грн. Основний приз становив 520 тис. грн, а ще 1070 грн він отримав за трьома додатковими виграшними комбінаціями.