Іспанія чи Франція? Букмекери назвали головного фаворита Ліги націй

На думку букмекерів, збірна Іспанії з футболу є головною фавориткою на перемогу в Лізі націй. На її тріумф діє коефіцієнт 3.00 – найнижчий серед усіх учасників турніру.

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Другою йде Франція. На перемогу цієї збірної в турнірі діє коефіцієнт 3.75.

Третя – Англія, з коефіцієнтом 5.50. Далі йдуть:

Португалія – 6.00;

Німеччина – 11.00;

Нідерланди – 13.00;

Італія – 21.00;

Греція – 26.00;

Бельгія – 34.00;

Норвегія – 51.00;

Данія – 67.00.

Найменші шанси, на думку букмекерів, у збірної Хорватії – на її перемогу встановлено коефіцієнт 501.00. Також не надто вірять в Уельс, для якого діє коефіцієнт 251.00.

Наразі турнір перебуває на груповому етапі. Після 4-х зіграних турів турнірні таблиці своїх груп дивізіону А (учасники якого і розіграють перемогу в усьому турнірі) очолюють:

Група А1: Франція – 10 очок.

Група А2: Нідерланди – 8 очок.

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Група А3: Іспанія – 12 очок.

Група А4: Португалія – 12 очок.

Заключні матчі групового етапу в лізі А відбудуться 12-17 листопада.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас букмекери не вважають збірну України з футболу фавориткою на перемогу в Групі В2 Ліги націй. Ба більше, нашій команді "відводять" боротьбу за збереження місця у другому за силою дивізіоні ліги.

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