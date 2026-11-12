Італія зіграє з Францією: названо фаворита головного матчу дня в Лізі націй
На думку букмекерів, фаворитом у центральному матчі першого дня 5 туру загального етапу Ліги націй між збірними Італії та Франції є гості. На їхню перемогу діє коефіцієнт 2.06, тоді як для італійців він складає 3.78.
На нічию, розповіли у vbet, діє коефіцієнт 3.72. Тобто, вважають фахівці, мирний результат майже так само малоймовірний, як і перемога Італії.
Водночас найімовірнішим рахунком вважається 1:1 – на нього діє коефіцієнт 6.40. А також:
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- 1:2 (перемога Франції) – 8.00;
- 0:1 (перемога Франції) – 8.60;
- 2:2 – 11.00;
- 0:2 (перемога Франції) – 12.00;
- 2:1 (перемога Італії) – 13.00.
Найменш імовірним букмекерам видається рахунок 5:5. На нього діє коефіцієнт 401.00.
Матч відбудеться 12 листопада. Початок – 21:45.
Після перших 4-х турів у групі А1 Франція посідає 1 місце, що дає їй змогу вийти до плей-оф турніру. У цієї команди:
- 10 очок;
- 3 перемоги;
- 1 нічия;
- 0 поразок;
- 7 забитих голів;
- 2 пропущених.
Італія посідає 2 місце. У неї:
- 7 очок;
- 2 перемоги;
- 1 нічия;
- 1 поразка;
- 8 забитих голів;
- 5 пропущених.