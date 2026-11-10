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Хотів просто пожартувати, а виграв 200 тис. грн: як українець випадково зірвав джекпот

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
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Чоловік показує жінці паперовий білет за столиком у кав’ярні
Подруга підтримувала чоловіка після переїзду до Львова. Ілюстрація. Джерело: створено за допомогою ШІ

Мешканець Львова виграв 200 тис. грн у паперовій миттєвій лотереї. Спочатку він купив білет заради кумедного відео для подруги. Перший  коштував 20 грн і приніс йому 40 грн. На ці гроші чоловік придбав ще два білети, один із яких виявився виграшним: у ньому був джекпот – 200 тис. грн.

Білети переможець купив 26 жовтня в супермаркеті. За його словами, до того він грав у лотерею лише двічі. Свою історію чоловік розповів в інтерв’ю Українській національній лотереї (УНЛ).

Тоді він щойно переїхав до Львова. Подруга допомагала облаштуватися на новому місці, і чоловік вирішив її розважити: записати відео, як відкриває лотерейний білет і нічого не виграє.

"Я подумав, що було б цікаво трохи розбавити її день і надіслати якесь кумедне відео. Вирішив на касі купити невеличкий лотерейний білет за 20 грн, зняти, як відкриваю його, і сказати щось на кшталт: "Ех, нічого не виграв", – розповів він.

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Та замість запланованого жарту чоловік побачив у першому білеті виграш у 40 грн. Ці гроші він одразу витратив на два наступні білети. Один виявився порожнім, а другий приніс 200 тис. грн.

Продавчиня сама обрала білет із джекпотом

Щасливий білет чоловік придбав на касі супермаркету. Продавчиня запропонувала йому обрати білет самому, але він попросив її дістати один замість нього. Чоловік подумав, що в працівниці магазину може бути щаслива рука.

"Фактично саме вона своєю рукою дала мені той білет. Я ж міг обрати його сам, і чомусь думаю, що тоді точно нічого б не виграв", – пожартував переможець.

Увесь процес чоловік знімав для подруги на відео в Telegram. У нього збереглися кадри, на яких він відкриває перший білет, виграє 40 грн, купує ще два й дізнається про великий виграш.

Переможець розповів, що, побачивши суму, відчув сильне хвилювання й приплив адреналіну. Він чітко усвідомлював, що відбувається, але водночас не міг повірити у свій виграш.

На що чоловік витратить 200 тис. грн

Виграш став особливо доречним: чоловік переїхав до Львова лише за кілька днів до цього. Коли він купував білет, у місті тривав його третій день. Там він почав постійно жити й працювати.

Тепер гроші допоможуть йому розв’язати житлове питання. Переможець планує найняти рієлтора й оплатити його послуги. Частину суми він витратить на новорічні подарунки та покупки для себе.

Ще чоловік запросив подругу на концерт. Він давно хотів туди потрапити, але відклав цю ідею через витрати на переїзд. Тепер може дозволити собі таку поїздку. На його думку, подруга теж причетна до цієї історії, адже підтримувала його після переїзду.

Найближчим часом чоловік не збирається знову купувати лотерейні білети. За його словами, цього разу все сталося спонтанно: він не мав ані спеціальної стратегії, ані мети обов’язково виграти. "Не ставити виграш за мету, знати міру та час від часу пробувати", – таку пораду переможець дав іншим учасникам лотерей.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше 69-річний пенсіонер із Києва виграв 120 тис. грн, витративши на переможний лотерейний білет лише 30 грн. Чоловік грає понад 25 років і дотримується власного правила, яке розкрив у інтерв'ю організаторам.

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