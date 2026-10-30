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Хто виграє АПЛ: букмекери назвали головного фаворита сезону

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
321
Хто виграє АПЛ
Хто виграє АПЛ. Джерело: АПЛ

На думку букмекерів, "Арсенал" має найвищі шанси виграти англійську Прем’єр-лігу сезону 2026/27. На те, що "каноніри" захистять свій титул, діє коефіцієнт 1.40 – найнижчий серед усіх учасників турніру. Вони ж були фаворитами до початку сезону.

На другому місці, за даними vbet, іде "Манчестер Сіті". Для нього встановлено коефіцієнт 6.50. Як і "Арсенал", "містяни" зберегли свою позицію.

Для ексчемпіона – "Ліверпуля" – діє коефіцієнт 13.00. До початку чемпіонату "мерсисайдці" також вважалися третьою силою.

Хто виграє АПЛ

Хто виграє АПЛ. Джерело: vbet

Для "Челсі" діє коефіцієнт 13.00, і цей клуб четвертий в "черзі" на титул. До початку сезону його шанси оцінювалися нижче – "пенсіонери" посідали 5-те місце у списку.

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Для "Брайтона" діє коефіцієнт 21.00. Зараз він вважається 5-м претендентом на перемогу, а до початку чемпіонату був 9-м.

В інших команд шансів практично немає – їхні коефіцієнти починаються зі 101.00. Найменше букмекери вірять у перемогу "Ковентрі". На те, що новачок ліги стане чемпіоном, діє коефіцієнт 4001.00.

Наразі в сезоні вже зіграно 8 турів. За їхніми результатами:

  • "МанСіті" й "Арсенал" посідають 1-2 місця, маючи по 21 очку;
  • на 3-му місці йде "Брайтон" із 16 очками;
  • "Ліверпуль" має 15 очок і посідає 4-те місце;
  • "Челсі" набрав 13 очок, чого вистачило для 5-го місця;
  • у зоні вильоту – "Ноттінгем", "Ковентрі" та "Сандерленд", у яких по 6, 6 і 5 очок відповідно.
Турнірна таблиця АПЛ

Турнірна таблиця АПЛ. Джерело: terrikon.com

Як повідомляв OBOZ.UA, після 3 туру загального етапу Ліги чемпіонів букмекери вважають фаворитами турніру його чинного переможця – французький ПСЖ, а також іспанську "Барселону". На їхню перемогу діє коефіцієнт 4.50 – найнижчий серед усіх учасників турніру. Для українського "Шахтаря" встановлено коефіцієнт 501.00. Він лише 30-й у списку претендентів на перемогу.

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