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Хто виграє "групу" Лігу чемпіонів: букмекери оцінили шанси "Шахтаря"

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
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Хто виграє Лігу чемпіонів
Хто виграє Лігу чемпіонів. Джерело: SkySports

Після 1-го туру загального етапу Ліги чемпіонів букмекери вважають фаворитом етапу іспанський "Реал". На його перемогу встановлено коефіцієнт 4.50 – найнижчий серед усіх учасників турніру. Для українського ж "Шахтаря" встановлено коефіцієнт 751.00. Він посідає лише 31-е місце у списку претендентів на перемогу.

На другому місці, за даними vbet, йде чинний переможець турніру – французький ПСЖ. Для нього встановлено коефіцієнт 5.50.

Іспанська "Барселона" посідає третє місце – для неї встановлено коефіцієнт 6.00. Такий самий коефіцієнт встановлено для англійського "Арсеналу".

Трохи меншими оцінюються шанси німецької "Баварії". Для неї встановлено коефіцієнт 6.50.

Для англійського "Ліверпуля" встановлено коефіцієнт 11.00. Він – останній реальний претендент на перемогу в цьому етапі. Для всіх інших клубів коефіцієнт встановлено на рівні 26.00-3001.00.

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Після 1 туру загального етапу Ліги чемпіонів букмекери вважають фаворитом етапу ліги іспанський ''Реал''

Після 1 туру загального етапу Ліги чемпіонів букмекери вважають фаворитом етапу іспанський "Реал". Джерело: vbet

Найменше ж букмекери вірять у тріумф азербайджанського "Сабаха", для якого встановлено коефіцієнт 3001.00. Також мінімальні шанси мають:

  • австрійського ЛАСКа – 2501.00;
  • словацького "Слована" – 2001.00;
  • чеської "Славії" – 1001.00.

Наступний тур загального етапу Ліги чемпіонів відбудеться через 2 дні. Дати матчів – 13 та 14 жовтня.

Для українського ж ''Шахтаря'' встановлено коефіцієнт 751,00

Для українського "Шахтаря" встановлено коефіцієнт 751,00. Джерело: vbet

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас букмекери не вважають збірну України з футболу фаворитом на перемогу в Групі В2 Ліги націй. Ба більше, нашій команді "відводять" боротьбу за збереження місця у другому за силою дивізіоні ліги.

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