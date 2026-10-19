Хто виграє Кубок України: букмекери дали прогноз на переможця турніру
На думку букмекерів, донецький "Шахтар" є головним фаворитом Кубка України з футболу. На його перемогу встановлено коефіцієнт 2.30 – найнижчий серед усіх команд, на які букмекери приймають ставки.
Другим претендентом, на думку vbet, є житомирське "Полісся". Для нього встановлено коефіцієнт 2.35.
Третє місце посідає чинний володар трофею – київське "Динамо". Для нього встановлено коефіцієнт 4.70.
Останніми реальними претендентами на кубок, на думку букмекерів, є "Харків" та львівські "Карпати". Для них встановлено коефіцієнти 13.00 та 17.00 відповідно.
Для всіх інших клубів коефіцієнти становлять від 67.00 до 2001.00. Зокрема, найменше букмекери вірять у перемогу:
- "Маяка" (Сарни);
- "Нового Роздолу".
Наразі турнір перебуває на стадії 1/8 фіналу. За очікуваннями, матчі відбудуться 27-29 жовтня.
Загалом у сезоні-2026/2027 у розіграші Кубка України взяли участь 68 команд. Усі жеребкування відбуваються "наосліп". Кожен етап передбачає 1 поєдинок. У разі нічиєї проводитиметься серія післяматчевих пенальті, крім фінального матчу.
Фінал заплановано на 20 травня 2027 року.
Як повідомляв OBOZ.UA, водночас, менш ніж за місяць до вручення головної індивідуальної нагороди у футболі – "Золотого м’яча" – головним фаворитом на її отримання, на думку букмекерів, є гравець "Барселони" та збірної Іспанії Ламін Ямаль. Він же вважався головним претендентом на нагороду і у вересні.
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