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Хто виграє Кубок України: букмекери дали прогноз на переможця турніру

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
165
Хто виграє Кубок України
Хто виграє Кубок України. Джерело: ФК "Шахтар"

На думку букмекерів, донецький "Шахтар" є головним фаворитом Кубка України з футболу. На його перемогу встановлено коефіцієнт 2.30 – найнижчий серед усіх команд, на які букмекери приймають ставки.

Другим претендентом, на думку vbet, є житомирське "Полісся". Для нього встановлено коефіцієнт 2.35.

Третє місце посідає чинний володар трофею – київське "Динамо". Для нього встановлено коефіцієнт 4.70.

Донецький ''Шахтар'' є головним фаворитом Кубка України з футболу

Донецький "Шахтар" є головним фаворитом Кубка України з футболу. Джерело: vbet

Останніми реальними претендентами на кубок, на думку букмекерів, є "Харків" та львівські "Карпати". Для них встановлено коефіцієнти 13.00 та 17.00 відповідно.

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Для всіх інших клубів коефіцієнти становлять від 67.00 до 2001.00. Зокрема, найменше букмекери вірять у перемогу:

  • "Маяка" (Сарни);
  • "Нового Роздолу".

Наразі турнір перебуває на стадії 1/8 фіналу. За очікуваннями, матчі відбудуться 27-29 жовтня.

Загалом у сезоні-2026/2027 у розіграші Кубка України взяли участь 68 команд. Усі жеребкування відбуваються "наосліп". Кожен етап передбачає 1 поєдинок. У разі нічиєї проводитиметься серія післяматчевих пенальті, крім фінального матчу.

Фінал заплановано на 20 травня 2027 року.

Хто зіграє в 1/8 фіналу Кубка України з футболу

Хто зіграє в 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Джерело: terrikon.com

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас, менш ніж за місяць до вручення головної індивідуальної нагороди у футболі – "Золотого м’яча" – головним фаворитом на її отримання, на думку букмекерів, є гравець "Барселони" та збірної Іспанії Ламін Ямаль. Він же вважався головним претендентом на нагороду і у вересні.

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