Після 5-го туру загального етапу Ліги чемпіонів букмекери вважають фаворитами турніру чинного переможця – французький ПСЖ, а також іспанську "Барселону". Коефіцієнт на їхню перемогу становить 4.50 – найнижчий серед усіх учасників турніру. Для українського ж "Шахтаря" встановлено коефіцієнт 1001.00. Він посідає лише 29-те місце у списку претендентів на перемогу.

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На другому місці, за даними vbet, іде чинний фіналіст – англійський "Арсенал". Для нього встановлено коефіцієнт 6.00.

Для іспанського "Реала" діє коефіцієнт 6.50. Для німецької "Баварії" – 8.00. Серед реальних претендентів на титул також:

"Манчестер Сіті" (Англія) – 13.00;

"Ліверпуль" (Англія) – 17.00;

"Атлетіко" (Іспанія) – 34.00;

"Інтер" (Італія) – 41.00;

"Комо" (Італія) – 51.00.

Найменше букмекери вірять у тріумф азербайджанського "Сабаха" та словацького "Слована", для яких діє коефіцієнт 4501.00. Також мінімальні шанси у:

чеської "Славії" – 2001.00;

норвезького "Вікінга" – 1001.00;

австрійського ЛАСКа – 1001.00;

грецького АЕКа – 1001.00.

Після 5 турів "Реал" має максимальні 15 очок. Він посідає 1 місце в турнірній таблиці.

На її дні – з 0 очок – 1 клуб. Це "Слован".

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"Шахтар" має 4 очки. Поки що цього достатньо для 26-го місця, яке не дає права вийти до плей-оф турніру.

Наступний тур загального етапу Ліги чемпіонів відбудеться протягом 2 днів. Дати матчів – 8 і 9 грудня.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас, на думку букмекерів, донецький "Шахтар" є фаворитом української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2026/27. На те, що ця команда здобуде чемпіонство, діє найнижчий коефіцієнт серед усіх учасників турніру.

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