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Хто виграє Лігу чемпіонів: букмекери оцінили шанси "Шахтаря"

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
450
Хто виграє Лігу чемпіонів
Хто виграє Лігу чемпіонів

Після 3 туру загального етапу Ліги чемпіонів букмекери вважають фаворитами турніру чинного переможця – французький ПСЖ, а також іспанську "Барселону". На їхню перемогу діє коефіцієнт 4.50 – найнижчий серед усіх учасників турніру. Для українського ж "Шахтаря" встановлено коефіцієнт 501.00. Він лише 30-й у списку претендентів на перемогу.

На другому місці, за даними vbet, іде чинний фіналіст – англійський "Арсенал". Для нього встановлено коефіцієнт 6.50.

ПСЖ і Барселона – фаворити Ліги чемпіонів

ПСЖ і Барселона – фаворити Ліги чемпіонів. Джерело: vbet

Для німецької "Баварії" діє коефіцієнт 7.00. Для іспанського "Реала" – 9.00. Серед реальних претендентів на титул також:

  • "Манчестер Сіті" (Англія) – 11.00;
  • "Ліверпуль" (Англія) – 11.00;
  • "Атлетіко" (Іспанія) – 34.00;
  • "Інтер" (Італія) – 41.00.
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Найменше букмекери вірять у тріумф азербайджанського "Сабаха" та словацького "Слована", для яких діє коефіцієнт 2501.00. Також мінімальні шанси мають:

  • чеська "Славія" – 1001.00;
  • норвезький "Вікінг" – 1001.00;
  • австрійський ЛАСК – 1001.00.
Найменше букмекери вірять у тріумф азербайджанського ''Сабаха'' та словацького ''Слована''

Найменше букмекери вірять у тріумф азербайджанського "Сабаха" та словацького "Слована". Джерело: vbet

Після 3 турів одразу 5 команд мають максимальні 9 очок. Це:

  • ПСЖ;
  • "Астон Вілла";
  • "Ліверпуль";
  • "Реал";
  • "Бетіс".

На дні турнірної таблиці – з 0 очок – 3 клуби. Це:

  • "Слован";
  • "Лілль";
  • "Порту".

"Шахтар" має 4 очки. Поки цього достатньо для 17-го місця.

Наступний тур загального етапу Ліги чемпіонів відбудеться протягом 2 днів. Дати матчів – 3 і 4 листопада.

4-й тур Ліги чемпіонів відбудеться 3 і 4 листопада

4-й тур Ліги чемпіонів відбудеться 3 і 4 листопада. Джерело: terrikon.com

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас головним фаворитом на отримання "Золотого м’яча", на думку букмекерів, є гравець "Барселони" та збірної Іспанії Ламін Ямаль. Він же вважався головним претендентом на нагороду і у вересні.

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