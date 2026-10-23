Хто виграє Лігу чемпіонів: букмекери оцінили шанси "Шахтаря"

Після 3 туру загального етапу Ліги чемпіонів букмекери вважають фаворитами турніру чинного переможця – французький ПСЖ, а також іспанську "Барселону". На їхню перемогу діє коефіцієнт 4.50 – найнижчий серед усіх учасників турніру. Для українського ж "Шахтаря" встановлено коефіцієнт 501.00. Він лише 30-й у списку претендентів на перемогу.

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На другому місці, за даними vbet, іде чинний фіналіст – англійський "Арсенал". Для нього встановлено коефіцієнт 6.50.

Для німецької "Баварії" діє коефіцієнт 7.00. Для іспанського "Реала" – 9.00. Серед реальних претендентів на титул також:

"Манчестер Сіті" (Англія) – 11.00;

"Ліверпуль" (Англія) – 11.00;

"Атлетіко" (Іспанія) – 34.00;

"Інтер" (Італія) – 41.00.

Найменше букмекери вірять у тріумф азербайджанського "Сабаха" та словацького "Слована", для яких діє коефіцієнт 2501.00. Також мінімальні шанси мають:

чеська "Славія" – 1001.00;

норвезький "Вікінг" – 1001.00;

австрійський ЛАСК – 1001.00.

Після 3 турів одразу 5 команд мають максимальні 9 очок. Це:

ПСЖ;

"Астон Вілла";

"Ліверпуль";

"Реал";

"Бетіс".

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На дні турнірної таблиці – з 0 очок – 3 клуби. Це:

"Слован";

"Лілль";

"Порту".

"Шахтар" має 4 очки. Поки цього достатньо для 17-го місця.

Наступний тур загального етапу Ліги чемпіонів відбудеться протягом 2 днів. Дати матчів – 3 і 4 листопада.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас головним фаворитом на отримання "Золотого м’яча", на думку букмекерів, є гравець "Барселони" та збірної Іспанії Ламін Ямаль. Він же вважався головним претендентом на нагороду і у вересні.

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