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Хто виграє Лігу чемпіонів: букмекери оцінили шанси "Шахтаря"

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
351
Хто виграє Лігу чемпіонів
Хто виграє Лігу чемпіонів. Джерело: УЄФА

Після 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів букмекери вважають фаворитами турніру чинного переможця – французький ПСЖ, а також іспанську "Барселону". Коефіцієнт на їхню перемогу становить 4.50 – найнижчий серед усіх учасників турніру. Для українського ж "Шахтаря" встановлено коефіцієнт 501.00. Він лише 28-й у списку претендентів на перемогу.

На другому місці, за даними vbet, йде чинний фіналіст – англійський "Арсенал". Для нього встановлено коефіцієнт 6.50.

ПСЖ і Барселона – фаворити Ліги чемпіонів

ПСЖ і Барселона – фаворити Ліги чемпіонів. Джерело: vbet

Для німецької "Баварії" діє коефіцієнт 7.00. Для іспанського "Реала" – 8.00. Серед реальних претендентів на титул також:

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У "Фенербахче" немає шансів проти "Ліверпуля": букмекери назвали фаворита центрального матчу дня Ліги чемпіонів
  • "Манчестер Сіті" (Англія) – 11.00;
  • "Ліверпуль" (Англія) – 21.00;
  • "Атлетико" (Іспанія) – 34.00;
  • "Інтер" (Італія) – 41.00.

Найменше букмекери вірять у тріумф словацького "Слована", на перемогу якого діє коефіцієнт 4501.00. Також мінімальні шанси мають:

  • азербайджанський "Сабах" – 2001.00;
  • чеська "Славія" – 1001.00;
  • норвезький "Вікінг" – 1001.00;
  • австрійський ЛАСК – 1001.00.

Після 4 турів одразу 2 команди мають максимальні 12 очок. Це:

  • ПСЖ;
  • "Реал".

На дні турнірної таблиці – з 0 очок – 1 клуб. Це "Слован".

"Шахтар" має 4 очки. Поки цього достатньо для 21-го місця.

5-й тур Ліги чемпіонів відбудеться 24 і 25 листопада

5-й тур Ліги чемпіонів відбудеться 24 і 25 листопада. Джерело: terrikon.com

Наступний тур загального етапу Ліги чемпіонів триватиме 2 дні. Дати матчів – 24 і 25 листопада.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас, букмекери не вважають збірну України з футболу фавориткою на перемогу в Групі В2 Ліги націй. Ба більше, нашій команді "відводять" боротьбу за збереження місця в другому за силою дивізіоні ліги.

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