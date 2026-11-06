Хто виграє Лігу Європи: букмекери оцінили шанси всіх команд

Після 4 туру загального етапу Ліги Європи букмекери вважають фаворитом турніру португальську "Бенфіку". На її перемогу діє коефіцієнт 4.50 – найнижчий серед усіх учасників турніру.

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На другому місці, за даними vbet, іде німецький "Баєр". Для нього встановили коефіцієнт 6.00. Такий самий діє для англійського "Борнмута".

Для італійського "Ювентуса" діє коефіцієнт 8.00. До числа реальних претендентів на перемогу також входять:

"Мілан" (Італія) – 17.00;

"Юніон Сен-Жилуаз" (Бельгія) – 17.00;

"Олімпіакос" (Греція) – 26.00;

"Реал Сосьєдад" (Іспанія) – 26.00;

"Сандерленд" (Англія) – 26.00;

"Бешикташ" (Туреччина) – 26.00;

"Крістал Пелас" (Англія) – 26.00.

Найменше ж букмекери вірять у тріумф вірменського "Арарата", для якого діє коефіцієнт 2001.00. Також мінімальні шанси у команд:

"Ліллестрем" (Норвегія) – 1001.00;

"Лех" (Польща) – 1001.00.

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Після 4 турів одразу 3 команди мають максимальні 12 очок. Це:

"Бенфіка";

"Борнмут";

"Ференцварош".

На дні турнірної таблиці – з 0 очок – 1 клуб. Це "Арарат".

Наступний тур загального етапу Ліги Європи відбудеться 26 листопада.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, після 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів фаворитами турніру букмекери вважають чинного переможця – французький ПСЖ, а також іспанську "Барселону". На їхню перемогу діє коефіцієнт 4.50 – найнижчий серед усіх учасників турніру. Для українського ж "Шахтаря" встановлено коефіцієнт 501.00. Він лише 28-й у списку претендентів на перемогу.