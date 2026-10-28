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Хто виграє НБА: букмекери оцінили шанси команд у новому сезоні

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
63
Хто виграє НБА
Хто виграє НБА. Джерело: facebook.com/okcthunder

Усі команди-учасниці НБА провели по 3, а деякі й по 4 поєдинки. Після цього, на думку букмекерів, головним фаворитом на чемпіонство є "Сан-Антоніо Сперс". На перемогу фіналіста минулого сезону в лізі діє коефіцієнт 3.80 – найнижчий серед усіх її команд. Нині ця команда має 2 перемоги в 4 матчах.

Другим претендентом, за даними vbet, є "Оклахома-Сіті Тандер". Для цієї команди встановили коефіцієнт 4.75. Наразі вона виграла 4 матчі з 4.

Третьою йде "Філадельфія Севенті Сіксерс", для якої діє коефіцієнт 10.00. Вона перемогла в 3 матчах із 4.

''Сан-Антоніо Сперс'' – фаворити НБА

"Сан-Антоніо Сперс" – фаворити НБА. Джерело: vbet

А ось чинні чемпіони – "Нью-Йорк Нікс" – вважаються лише четвертими претендентами на перемогу, для них встановили коефіцієнт 11.00. При цьому вони поки програли 3 матчі з 4.

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НБА – Західна конференція

НБА – Західна конференція. Джерело: flashscore.ua

Найменше букмекери вірять у перемогу одразу 6 команд, для яких діє коефіцієнт 1001.00. Це:

  • "Сакраменто Кінгс" – 0 перемог у 4 матчах;
  • "Нью-Орлеанс Пеліканс" – 0 перемог у 3 матчах;
  • "Чикаго Буллз" – 1 перемога у 3 матчах;
  • "Мілуокі Бакс" – 1 перемога у 3 матчах;
  • "Бруклін Нетс" – 0 перемог у 4 матчах;
  • "Лос-Анджелесс Кліпперс" – 1 перемога в 3 матчах.
Таблиця Східної конференції НБА

Таблиця Східної конференції НБА. Джерело: flashscore.ua

Матчі плей-оф заплановані на період із квітня до травня. А фінальна серія відбудеться в червні.

Как сообщал OBOZ.UA, после 3 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитами турнира букмекеры видят действующего победителя – французский ПСЖ, а также испанскую "Барселону". Наих победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира. Для украинского же "Шахтера" установлен коэффициент 501.00. Он лишь 30-й в списке претендентов на победу.

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