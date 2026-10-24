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Хто здобуде "Золотий м'яч 2026": букмекери назвали головного фаворита

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
903
Хто отримає "Золотий м’яч 2026"
Хто отримає "Золотий м’яч 2026"

За 2 дні до вручення головної індивідуальної нагороди у футболі – "Золотого м’яча" – 

головним фаворитом на її здобуття, на думку букмекерів, є гравець "Барселони" та збірної Іспанії Ламін Ямаль. Він же вважався головним претендентом на нагороду і у вересні.

"Виліт "Барселони" з Ліги чемпіонів дещо погіршив його шанси, хоча сезон він все одно завершив із черговим титулом чемпіона Іспанії. Однак цього року доля "Золотого м’яча" багато в чому залежала від чемпіонату світу. Після того як Іспанія виграла фінал, Ямаль отримав чудові шанси стати володарем нагороди", – охарактеризували Ямаля в Givemesport.

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При цьому там визнали: у фіналі Ямаль не відзначився ані голом, ані результативною передачею. Однак, зазначили аналітики, протягом усього матчу він "постійно створював загрозу, і Іспанія навряд чи змогла б здобути перемогу без свого лідера".

Наступним "у черзі" на отримання престижної нагороди, за даними порталу, є гравець "Баварії" та збірної Англії Гаррі Кейн, який утримав свою позицію. До топ-10 також увійшли:

  • Родрі ("Манчестер Сіті", збірна Іспанії) – зберіг позицію;
  • Кіліан Мбаппе ("Реал", збірна Франції) – зберіг позицію;
  • Ліонель Мессі ("Інтер Маямі", збірна Аргентини) – зберіг позицію;
  • Усман Дембеле (ПСЖ, збірна Франції) – зберіг позицію;
  • Майкл Олісе ("Баварія", збірна Франції) – зберіг позицію;
  • Джуд Беллінгем ("Реал", збірна Англії) – зберіг позицію;
  • Деклан Райс ("Арсенал", збірна Англії) – зберіг позицію;
  • Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті", збірна Норвегії) – увійшов до топ-10.
Ламін Ямаль – головний фаворит на ''Золотий м’яч'' 2026

Ламін Ямаль – головний фаворит на "Золотий м’яч" 2026. Джерело: Givemesport

Як голосують за Золотий м'яч

"Золотий м'яч" присуджується на основі трьох критеріїв: індивідуальні виступи, командні здобутки, чесна гра. Вирішувати, хто переміг, будуть профільні журналісти: по одному представнику від топ-100 країн в останньому рейтингу ФІФА серед чоловіків.

Кожен із членів журі має розподілити бали (15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 та 1) між своєю десяткою найкращих футболістів, обраних із тридцяти з фінального списку. Відповідно отримає нагороду той, хто сумарно набере більше очок.

У разі рівності балів, гравці діляться за кількістю перших місць, які він присудив журналістам. Якщо й у цьому випадку нічия зберігається, журі порівняє кількість других, третіх, четвертих місць тощо, доки знайдено перевагу.

У 2026 році церемонія вручення нагороди відбудеться в Лондоні 26 жовтня.

Як повідомляв OBOZ.UA, після 3 туру загального етапу Ліги чемпіонів букмекери вважають фаворитами турніру чинного переможця – французький ПСЖ, а також іспанську "Барселону". На їхню перемогу діє коефіцієнт 4.50 – найнижчий серед усіх учасників турніру. Для українського ж "Шахтаря" встановлено коефіцієнт 501.00. Він лише 30-й у списку претендентів на перемогу.

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