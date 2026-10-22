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Купила білет в останню хвилину й виграла $100 млн: жінка подумала, що її жорстоко розігрують

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read3 хв
51
Квитки Texas Lotto
Квитки Texas Lotto. Джерело: SBG Photo

Жителька австралійського міста Балліна виграла $100 млн у лотереї, придбавши білет за $18 в останню мить перед завершенням прийому ставок, а повідомлення про перемогу спочатку сприйняла, як жарт двоюрідного брата. Жінка планує використати виграш для погашення іпотеки та допомоги родичам, а свою перемогу вирішила відсвяткувати шампанським і сніданком у ліжку.

Про це пише Lismore Times. Історія одного з найбільших лотерейних виграшів Австралії почалася зі звичайного сімейного вечора. Жінка проводила час у колі рідних, коли дізналася, що вони придбали білети на черговий лотерейний розіграш.

Жінка спочатку не планувала брати участь у лотереї, але побачивши, що майже всі навколо вирішили випробувати удачу, вона також захотіла долучитися. До завершення прийому ставок залишалося зовсім небагато часу. Тому австралійка швидко придбала квиток онлайн, не витрачаючи час на самостійний вибір чисел.

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Вона скористалася функцією QuickPick, яка автоматично генерує випадкові числові комбінації, квиток містив 12 ігрових комбінацій і коштував $18. На той момент жінка навіть не здогадувалася, що її спонтанне рішення принесе один із найбільших грошових призів в історії австралійських лотерей.

Увечері 15 жовтня відбувся розіграш, за його результатами лише один квиток в усій Австралії відповідав умовам виграшу першої категорії. І цим квитком виявилася саме та онлайн-покупка, яку жителька Балліни здійснила в останню мить. Про перемогу австралійка дізналася під час телефонного дзвінка від представника лотереї.

На той момент вона перебувала разом із членами своєї родини. Тому несподівана новина про виграш величезної суми стала справжнім потрясінням не лише для самої переможниці, а й для всіх присутніх. Коли співробітник лотерейного оператора повідомив, що її квиток виграв $100 млн, жінка не повірила почутому.

Першою її думкою було те, що хтось із родичів вирішив пожартувати. Однак представник підтвердив, що дзвінок справжній, а її квиток дійсно став єдиним переможцем головного розіграшу. Після цього жінка не змогла стримати емоцій. Радісна новина миттєво поширилася серед присутніх. Родичі почали голосно кричати від щастя, обійматися та вітати переможницю.

За словами жінки, незадовго до розіграшу її родина пережила смерть близької людини. Втрата стала важким випробуванням для рідних, тому несподівана радісна подія викликала особливо сильні емоції. Переможниця зізналася, що сприймає виграш як своєрідний знак від покійного родича.

Жінка також розповіла, що протягом дня перед розіграшем помічала різні дрібні події, які асоціювала з померлою людиною. За її словами, предмети нібито рухалися, бляшанки зміщувалися, а пакети розвівав вітер. Усе це вона сприйняла як символічні нагадування про близького родича.

Попри величезний розмір джекпоту, австралійка не почала одразу планувати придбання розкішних автомобілів, яхт або дорогих маєтків. Першим фінансовим рішенням, про яке вона розповіла після виграшу, стало погашення іпотечного кредиту.

Жінка зазначила, що тепер зможе повністю розрахуватися за власне житло та позбутися необхідності регулярно виплачувати борг банку. Однак, на цьому її плани не завершуються. Австралійка наголосила, що хоче використати частину виграшу для допомоги своїм близьким.

Найцікавіше, що після отримання новини про величезний джекпот переможниця не заговорила про дорогі вечірки чи розкішні подорожі. Натомість вона вирішила почати святкування з невеликих приємностей, які тепер може собі дозволити без зайвих роздумів.

Першим бажанням австралійки стало придбання пляшки шампанського Moët. Однак, навіть тут вона пожартувала, що тепер потрібно з'ясувати, як організувати його доставку. А наступного ранку жінка планувала влаштувати собі особливий сніданок.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українські правоохоронці завершили розслідування щодо незаконної організації та проведення азартних ігор на Хмельниччині. В результаті до суду передали справи двох мешканок регіону, що окремо одна від одної облаштували гральні заклади у містах Красилів та Волочиськ.

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азартні ігрибукмекериАвстралія
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