Купив білет дорогою додому й виграв: як українець дізнався про приз у 190 тис. грн

Мешканець Черкас Володимир виграв 190 тис. грн. Таку суму приніс йому лотерейний білет, який коштував 30 грн. Щасливчик придбав його дорогою додому, а про виграш дізнався вже наступного дня, коли переглядав запис трансляції розіграшу.

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Про це переможець розповів організатору лотереї "М.С.Л". Щасливим став білет № 0044494. Володимир придбав його в торговому центрі.

Чоловік також зазначив, що бере участь у цій лотереї від першого тиражу. За цей час він звик купувати квитки в різних точках продажу Черкас, щоразу змінюючи місце.

Чоловік вважає, що це може допомогти йому виграти. Дізнавшись удома про виграш у 190 тис. грн, Володимир подякував продавчині Ларисі, у якої купив квиток.

Гроші чоловік планує витратити на повсякденні потреби й допомогу рідним. А наступного разу сподівається виграти мільйон гривень.

Чи потрібно платити податки з виграшу в лотерею

В Україні з виграшів у лотерею сплачують податки, тож оголошена сума призу може відрізнятися від тієї, яку переможець отримає на руки. На такі доходи нараховують податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір. Загальні ставки – 18% і 5% відповідно, разом 23%.

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Зазвичай податки під час виплати утримує організатор лотереї як податковий агент, а потім перераховує їх до бюджету. Переможцю варто з’ясувати, чи оголошена сума вказана до оподаткування, чи це вже виплата після утримання податків. Так він зможе зрозуміти, скільки грошей отримає фактично.

Податкові правила залежать від виду доходу й обставин виплати, тому перед розрахунками слід звіритися з актуальними нормами Податкового кодексу України. Виграш у лотерею не варто плутати з подарунками, призами в рекламних акціях або доходами від азартних ігор: для них можуть діяти окремі правила оподаткування.

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