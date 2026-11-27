Національна лотерея Бельгії через технічну помилку повідомила майже 357 тисячам учасників EuroMillions, що вони нібито виграли джекпот у 47 млн євро. У загальній розсилці з результатами тиражу від 24 листопада вказали, що головний приз мають розділити 356 906 осіб. Насправді жоден учасник не вгадав усі виграшні числа, тому джекпот залишився нерозіграним.

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Про помилку повідомило бельгійське видання The Press Junction. За його даними, серед нібито переможців у листі зазначили 6718 учасників із Бельгії та ще 350 188 гравців з інших країн, які беруть участь у EuroMillions.

При цьому самі виграшні числа в повідомленні були правильними. Помилка стосувалася даних про розподіл призів – система некоректно показала кількість переможців головної категорії. Через це в загальній розсилці виникла інформація, ніби джекпот отримають сотні тисяч людей.

Що пояснила бельгійська лотерея

У Національній лотереї Бельгії підтвердили, що помилка виникла під час підготовки електронного листа з результатами розіграшу. Представниця оператора Стефані Делеул пояснила, що йдеться про неправильне відображення інформації щодо розподілу виграшів.

Лотерея почала надсилати учасникам виправлені повідомлення. Водночас індивідуальні листи онлайн-гравцям із результатами їхніх ставок містили правильні дані. Тобто йшлося про помилку в загальній розсилці, а не про персональне підтвердження виграшу кожному з майже 357 тисяч людей.

Хто насправді виграв у EuroMillions

Згідно з офіційними результатами тиражу 24 листопада, джекпот у 47 144 549 євро не дістався нікому. Для отримання головного призу потрібно було вгадати п'ять основних чисел – 3, 5, 37, 44 і 49 – та дві додаткові зірки – 5 і 6.

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Водночас один учасник в Європі вгадав п'ять основних чисел і одну зірку. За це він отримав 486 463 євро – приз у другій за значущістю категорії.

Оскільки головний приз залишився нерозіграним, його перенесли на наступний тираж. На 27 листопада джекпот EuroMillions зріс приблизно до 59 млн євро.

EuroMillions проводять у кількох європейських країнах. Для участі в розіграші потрібно вибрати п'ять чисел із 50 та дві додаткові зірки з 12. Шанс вгадати всю комбінацію та отримати джекпот становить приблизно один до 139,8 млн.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше у США двох чоловіків засудили до двох років умовного покарання за шахрайство під час гри в покер у місцевих казино. За версією обвинувачення, вони обманом виграли понад 44 тис. доларів у двох закладах.

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