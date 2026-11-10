Лотерейний білет за $20 приніс чоловікові цілий статок: що зробить переможець із джекпотом

Американець купив лотерейний білет усього за $20 доларів і виграв джекпот у $1,45 млн, причому спочатку кілька разів перевіряв результат, перш ніж повірив у свою удачу. Першою він зателефонував матері, а тепер планує частину грошей інвестувати та вирушити у відпустку, тоді як магазин, який продав щасливий квиток, отримає додаткові $1 000.

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Про це пише The Mocoshow. Щасливий квиток придбав житель округу Квін-Еннс у місті Честер, його джекпот становив 1 452 675 доларів.

Чоловік вирішив не розкривати свого справжнього імені та обрав для публічних повідомлень прізвисько Eastern Shore Millionaire, що можна перекласти як "Мільйонер зі Східного узбережжя".

Виграшний квиток він придбав 15 жовтня 2026 року, це була миттєва лотерея, участь у якій коштувала $20. На відміну від традиційних лотерей, де учасникам потрібно чекати на визначений час розіграшу та перевіряти комбінацію чисел, там результат можна побачити безпосередньо на квитку.

Спочатку американець не відразу усвідомив, що йому вдалося отримати головний приз. Він кілька разів сканував придбаний квиток, перш ніж переконався, що став власником прогресивного джекпоту. Таким чином, витративши $20, чоловік отримав право на виграш у розмірі понад $1,45 млн доларів, це більш ніж у 72 тис. разів перевищує вартість придбаного квитка.

Переможець розповів, що займається підприємницькою діяльністю та купував білети протягом кількох місяців. Коли чоловік остаточно переконався, що виграв джекпот, першою людиною, якій він зателефонував, стала його мати. Він хотів якомога швидше поділитися з нею новиною про несподіване багатство.

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Однак, після першої хвилі емоцій американець вирішив діяти обережно. Він надійно сховав виграшний квиток і звернувся по професійну допомогу до юриста та бухгалтера. Такий підхід дав йому змогу заздалегідь розібратися з юридичними та фінансовими питаннями, перш ніж оформлювати отримання великої суми. Офіційно свій виграш чоловік забрав 5 листопада 2026 року.

Після цього він вирішив відсвяткувати подію разом із матір'ю, запросивши її на вечерю. Саме з нею він спочатку поділився звісткою про те, що став мільйонером.

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Попри можливість кардинально змінити своє життя, американець поки не розповідає про масштабні покупки чи дорогі придбання. Серед його найближчих планів – інвестування частини отриманих грошей. Окрім цього, переможець хоче використати частину виграшу для подорожі та відпочинку. Конкретний напрямок майбутньої відпустки він не назвав.

Виграшний квиток продали в магазині у місті Честер, штат Меріленд. За реалізацію квитка, який приніс покупцеві прогресивний джекпот, торговельна точка отримає окрему винагороду – $1000.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, 69-річний пенсіонер із Києва виграв 120 тис. грн, витративши на переможний лотерейний білет лише 30 грн. Сім чисел для комбінації система обрала автоматично. Чоловік грає понад 25 років і дотримується власного правила: на білети намагається витрачати не більш як 100 грн.