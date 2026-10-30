Лвів'янин раптово змінив маршрут додому та виграв 300 тис. грн: історія переможця

Львів’янин Микола виграв у лотерею 300 тис. грн, витративши на білет 40 грн. Чоловік розповів, що передчував перемогу ще напередодні. А виграшний білет купив майже випадково, змінивши маршрут дорогою додому.

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Чоловік уже придбав білети в іншому місці й дорогою додому вирішив зайти ще до однієї точки продажу. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.".

Перемогу Миколі приніс білет № 0049005. Він купив його в точці продажу в супермаркеті на вулиці Науковій, 35а, у Львові.

Із 40 грн вартості квитка 20 грн становила основна участь, ще 20 грн – чотири додаткові комбінації для конкурсу "Парочка". Одна з них принесла чоловікові приз у 300 тис. грн. "Напередодні я відчував, що виграю", – розповів Микола.

Микола зазвичай купує лотерейні білети у двох точках продажу, чергуючи їх. Цього разу він уже придбав квитки в одному місці, але дорогою додому зайшов ще до одного. Там і купив білет, який згодом виявився виграшним.

Дізнавшись результат, Микола спочатку не повірив. У виграші він остаточно переконався вже на точці продажу. За його словами, продавчиня Галина зраділа цій новині не менше за нього.

Чоловік не розповів, на що витратить гроші. Лише зазначив, що виграш припав на час, коли фінансова підтримка була особливо потрібною.

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Які податки сплачують із виграшу в лотерею

В Україні грошові виграші в лотереях оподатковуються. За роз’ясненням Державної податкової служби, оператор лотереї під час виплати утримує 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору. Зазвичай переможцю не потрібно самостійно перераховувати ці суми до бюджету – це робить податковий агент.

Якщо оголошені 300 тис. грн – сума до оподаткування, податки та збір разом становитимуть 69 тис. грн. Після їх утримання залишиться 231 тис. грн. Водночас у повідомленні про виграш Миколи не вказано, чи йдеться про суму до оподаткування, чи після нього.

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Як повідомляв OBOZ.UA, раніше житель Запоріжжя Сергій витратив 60 грн на лотерейний білет і виграв 150 тис. грн. Про виграш він дізнався пізно ввечері, близько 23:30.