Майк Тайсон відмовився зніматися з гігантським голубом для казино: тепер від боксера вимагають $2 млн

Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон опинився в центрі судового спору через рекламний контракт із гральним брендом Rabona . Одним із головних предметів суперечки стало онлайн-шоу Talking Pigeons, у якому Тайсон мав спілкуватися з ведучим у костюмі гігантського голуба.

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Компанія Medier вимагає від боксера та його промоутерської фірми Tyrannic близько 1,5 млн фунтів стерлінгів (приблизно 2 млн доларів), звинувачуючи їх у порушенні домовленостей. Подробиці спору повідомляє The Independent, яке висвітлювало слухання у Високому суді Лондона.

Що вимагали від Майка Тайсона

У січні 2024 року Тайсон і його промоутерська компанія Tyrannic уклали спонсорську угоду з Medier, яка просуває онлайн-казино Rabona. Контракт передбачав рекламну співпрацю на загальну суму $2 млн. Гроші мали виплачуватися частинами, однак до припинення співпраці боксер, згідно з матеріалами судового розгляду, отримав майже $190 тис. Серед зобов’язань Тайсона — участь у прямих ефірах та рекламних заходах, а також відвідування галузевої конференції з гемблінгу iGB Live в Амстердамі, запланованої на 16–19 липня 2024 року.

Окремою частиною кампанії мало стати шоу Talking Pigeons. За версією сторони Тайсона, формат передбачав участь чотирьох ведучих, один із яких мав з’явитися в костюмі великого голуба. Боксер мав відповідати на заздалегідь підготовлені запитання, розповідати про дитинство, навчати ведучих боксерським прийомам та грати в казино на сайті Rabona.

Для боксерської частини шоу планували використати манекен із зображенням обличчя колишнього суперника Тайсона — Евандера Холіфілда. За задумом ведучі мали бити по манекену, а Тайсон — демонструвати їм боксерські прийоми.

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Чому Тайсон відмовився від шоу

Тайсон і Tyrannic заперечують порушення контракту. Їхня позиція полягає в тому, що домовленість передбачала зйомки за участю боксера під час гри в казино — наприклад, у слоти, покер або рулетку, — або участь в інших узгоджених іграх та заходах, представлених на сайті Rabona.

На думку захисту, вимога брати участь у постановочному розважальному шоу з прописаними репліками виходила за межі початкових домовленостей. Тому відмова Тайсона від участі в Talking Pigeons, як стверджує його сторона, не означала порушення контракту.

Головні історії дня

Дружина боксера Лакіха Тайсон, яка керує Tyrannic, під час слухань заявила, що такий формат міг виставити її чоловіка на посміховисько. Вона пояснила, що хотіла створювати вірусний контент, але такий, який відповідав би іміджу Тайсона та його бренду, а не перетворював його на об’єкт глузувань.

У відповідь адвокат Медіер наполягав, що сторони обговорювали присутність голуба ще до запланованих зйомок. За його словами, компанія пояснювала, що маскот буде постійною частиною каналу, і розраховувала на незвичайний формат, який приверне увагу аудиторії.

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Medier пов’язує конфлікт із поєдинком проти Джейка Пола

У компанії є інше пояснення відмови Тайсона від рекламної кампанії. За версією Medier, боксер і його команда втратили інтерес до угоди, коли з’явилася можливість провести значно прибутковіший поєдинок із блогером і боксером Джейком Полом.

Поєдинок спочатку планували на липень 2024 року — приблизно на той самий період, коли Тайсон мав відвідати захід Rabona в Амстердамі. Пізніше поєдинок перенесли на листопад. Він відбувся 15 листопада 2024 року в Техасі, а трансляцію показував Netflix. Тайсон програв Полу одноголосним рішенням суддів.

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Представник Medier стверджував у суді, що підготовка до бою з Полом стала ключовою причиною, через яку боксер відмовився виконувати рекламні зобов’язання. Тайсон і Tyrannic заперечують цю версію.

Про початкові претензії Medier до боксера через зрив рекламної угоди також повідомляло Reuters. Компанія стверджувала, що угоду було розірвано без належного повідомлення, і вимагала відшкодувати збитки.

Чому історія з голубом особливо важлива для Тайсона

Ситуація набула додаткового розголосу через давню любов Тайсона до голубів. У своїй автобіографії боксер розповідав, що ці птахи були важливою частиною його дитинства в Нью-Йорку і допомагали переживати важкі періоди.

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Тайсон також згадував, що його перша бійка сталася після того, як інший хлопчик вбив одного з його голубів. Ця історія стала частиною публічного іміджу боксера, який багато років захоплюється голубиними перегонами.

Тепер саме голуб став центральним елементом суперечки навколо рекламної кампанії. На момент останніх повідомлень слухання у Високому суді Лондона тривали.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Тайсон зробив несподіване зізнання щодо президента США. Боксер знайомий з Дональдом Трампом уже кілька десятиліть.