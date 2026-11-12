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Мріяли про мільйони в спільному чаті й отримали їх: четверо друзів поділять рекордний джекпот

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read3 хв
273
Четверо людей сидять на дивані й дивляться на смартфон і паперовий листок
Друзі планують допомогти родинам і погасити іпотечні кредити. Ілюстрація. Джерело: Згенеровано ШІ/OBOZ.UA

Четверо друзів із міста Калгарі (Канада) виграли рекордні 90 млн канадських доларів (близько $63,2 млн). Вони разом придбали білет Lotto Max, який збігся з усіма сімома виграшними числами в розіграші 20 жовтня. Найцікавіша деталь цієї історії – спільний чат, у якому друзі домовлялися про участь у лотереї, вони назвали "Manifesting Millions" ("Притягуємо мільйони").

Переможцями стали Ейдельсон Елчіко, Ловелін Малвар, Хейзелін Онг і Велна Рамірес, пише Gambling News. Кожен отримає по 22,5 млн канадських доларів ($15,8 млн).

Це найбільший лотерейний приз, який коли-небудь вигравали в Канаді. Про переможців офіційно повідомили 6 листопада, після того як організатори підтвердили, що джекпот дістався групі з Альберти. Білет друзі придбали через онлайн-платформу.

Усі четверо знайомі понад п'ять років, але спільно грати почали лише на початку жовтня, коли побачили, як зростає джекпот після кількох розіграшів без переможця. Тоді й створили груповий чат із промовистою назвою "Manifesting Millions".

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Один із друзів дізнався про виграш о третій ночі

Першим про перемогу дізнався Ейдельсон Елчіко. Уночі після розіграшу він прокинувся, щоб випити води, взяв телефон і почав переглядати електронну пошту. Там було повідомлення про виграш.

Спочатку чоловік навіть не зміг правильно порахувати всі нулі. Він подумав, що йдеться про 9 тис. або 900 доларів, тому розбудив дружину, щоб та допомогла перевірити результат на сайті.

"Я подумав, що виграш становить лише 9 тисяч або 900 доларів, але розбудив дружину й перевірив усе ще раз. Вона сказала мені відкрити сайт", – розповів Елчіко.

Коли сума підтвердилася, він почав телефонувати друзям. Щоправда, о третій ночі вони не поспішали відповідати. Велна Рамірес спочатку пропустила дзвінок, а коли чоловік зателефонував повторно, подумала, що сталася якась надзвичайна ситуація.

Навіть після того, як друзі надіслали їй знімок виграшної комбінації, Рамірес не відразу повірила. Вона попросила чоловіка самостійно перевірити числа. Ловелін Малвар також спочатку вирішила, що повідомлення про виграш – шахрайство.

За словами Малвар, їй знадобився приблизно тиждень, щоб усвідомити, що вони справді стали мультимільйонерами. Вона зізналася, що ця подія була настільки несподіваною, що досі викликала сильне хвилювання.

На що друзі витратять рекордний виграш

Поки що четверо переможців не визначилися з усіма планами. Вони хочуть допомогти своїм родинам, позбутися фінансових зобов'язань, зокрема погасити іпотечні кредити, та мати більше можливостей для відпочинку й подорожей.

Малвар пожартувала, що можна було б придбати приватний острів, але додала, що не хоче поспішати з великими рішеннями. Інші учасники групи також налаштовані спочатку обдумати, як розпорядитися грошима.

Окремо друзі розглядають можливість передати частину призу на благодійність – зокрема, дитячій лікарні або місцевій церкві. Остаточного рішення щодо пожертв поки немає.

Елчіко сказав, що хотів би використати частину виграшу, щоб допомогти людям навколо себе. "Я відчуваю, що маю щось зробити для своєї громади та родини. Багато людей потребують допомоги, і для мене це можливість її надати", – зазначив переможець.

Попри рекордний виграш, усі четверо поки продовжують працювати. Вони пояснили, що робота допомагає відволіктися, поки звикають до думки про раптове багатство. До офіційного оголошення про перемогу знали лише їхні найближчі родичі та подружжя.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше мешканець Львова випадково виграв 200 тис. грн у паперовій миттєвій лотереї. Спочатку він купив білет заради кумедного відео для подруги. 

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