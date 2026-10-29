Названо головного фаворита УПЛ 2026/27: у кого найбільші шанси на перемогу

На думку букмекерів, донецький "Шахтар" є фаворитом української прем'єр-ліги (УПЛ) сезону 2026/27. На те, що ця команда здобуде чемпіонство, діє коефіцієнт 1.55 – найнижчий серед усіх учасників турніру.

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Другим же, за даними vbet, іде житомирське "Полісся". Для нього встановлено коефіцієнт 2.80.

Для "Харкова" діє коефіцієнт 8.00. Він третій у списку претендентів на перемогу.

Київське "Динамо" – четверте, з коефіцієнтом 10.00. Воно вважається останнім реальним претендентом на перемогу в турнірі.

Річ у тім, що для решти команд діють коефіцієнти від 101.00 до 2001.00. Так:

для "Карпат" встановили коефіцієнт – 101.00;

для ЛНЗ – 151.00;

для "Зорі" – 251.00

для "Колоса" – 1001.00;

для "Кривбасу" – 351.00;

для "Буковини" – 401.00;

для "Епіцентру" – 501.00;

для "Вереса" – 1001.00;

для "Чорноморця" – 2001.00;

для "Лівого берега" – 2001.00;

для "Оболоні" – 2001.00;

для "Кудрівки" – 2001.00.

Наразі практично всі команди провели в чемпіонаті по 8-10 ігор. За їхніми підсумками:

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1-2 місця ділять "Полісся" і "Шахтар", у яких по 25 очок;

на 3 місці йде "Харків" – у нього 21 пункт;

на 4 місці "Динамо" з 19 очками;

у зоні перехідних матчів – "Оболонь" і "Чорноморець", у яких 7 і 6 очок відповідно;

у зоні вильоту – "Кривбас" і "Кудрівка", які набрали 6 і 5 очок відповідно.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, після 3 туру загального етапу Ліги чемпіонів букмекери вважають фаворитами турніру чинного переможця – французький ПСЖ, а також іспанську "Барселону". На їхню перемогу діє коефіцієнт 4.50 – найнижчий серед усіх учасників турніру. Для українського ж "Шахтаря" встановлено коефіцієнт 501.00. Він лише 30-й у списку претендентів на перемогу.