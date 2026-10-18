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Не послухала чоловіка й стала мільйонеркою: як жінка виграла $1 млн у лотерею

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
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Лотерейні квитки. Ілюстрація
Лотерейні квитки. Ілюстрація. Джерело: loterie-nationale.be

У США 67-річна мешканка штату Мічиган виграла $1 мільйон у миттєвій лотереї після того, як її чоловік засумнівався, що в продажу ще залишилися квитки з головними призами. Переможниця обрала одноразову виплату приблизно $693 тисяч доларів до остаточного оподаткування та планує витратити гроші на новий пікап, відпустку й погашення студентського кредиту свого онука.

Про це пише People. За словами американки, найбільше її потішила не лише сума виграшу, а й можливість довести чоловікові, що він помилявся.

Історія розпочалася під час звичайного походу подружжя до магазину. Чоловік запропонував дружині придбати кілька лотерейних квитків, однак вона несподівано відмовилася. Причина була простою, американка хотіла купити білети в іншому, конкретному магазині, який сама обрала.

За її словами, вона не збиралася змінювати рішення, навіть попри пропозицію чоловіка придбати квитки одразу. Наступного дня жінка виконала задумане та придбала кілька квитків миттєвої лотереї. Водночас, перед покупкою вона вирішила перевірити одну важливу деталь, яка згодом стала причиною суперечки з чоловіком.

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Перед придбанням квитків жінка зайшла на офіційний сайт лотереї, щоб дізнатися, чи залишилися в грі головні призи, адже частину великих виграшів у миттєвих лотереях можуть отримати ще до того, як усі квитки будуть продані.

Перевірка показала, що на той момент у грі залишалися два головні призи по 1 мільйону доларів. Американка поділилася цією інформацією з чоловіком, проте він поставився до її слів скептично. Попри дані на сайті лотереї, чоловік сумнівався, що такі великі призи справді ще доступні покупцям. Утім, його недовіра не вплинула на рішення дружини.

Коли жінка почала перевіряти придбані скретч-квитки, на одному з них вона побачила суму, в яку спочатку було складно повірити. Замість того щоб одразу почати святкувати, американка вирішила показати результат чоловікові, який незадовго до цього сумнівався в наявності таких призів.

Американка вже визначила кілька головних цілей, на які планує спрямувати свій виграш. Насамперед вона хоче придбати новий пікап. У США такі автомобілі популярні завдяки практичності та можливості перевозити великі вантажі.

Водночас конкретну модель транспортного засобу, яку планує купити переможниця, організатори лотереї не назвали. Ще однією запланованою витратою стане відпустка. Жінка збирається використати частину несподівано отриманих грошей для відпочинку, однак поки не повідомила, куди саме хоче вирушити.

Проте найбільшою сімейною метою стане допомога онукові. За словами американки, вона планує погасити його студентський кредит. У Сполучених Штатах студентські кредити широко використовуються для фінансування навчання в коледжах та університетах. Після завершення освіти позичальники повинні повертати отримані кошти відповідно до умов кредитних договорів.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, гравець зі Львова придбав онлайн білет в лотерею за 240 грн та виграв загалом 343 458 грн, відгадавши п'ять із шести номерів та додатково отримавши 250 тис. грн у межах супер-розіграшу. Зазначається, що це вже другий випадок, коли чоловікові вдалося відгадати п'ять номерів, а після нинішньої перемоги він планує продовжити грати та спробувати зірвати джекпот.

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