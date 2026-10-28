Нерухомість в Еміратах, золото та земля: як чоловіку вдалось зірвати лотерейний джекпот у $27 млн

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Верховна Рада, розгляд проєкту Державного бюджету на 2027 рік. ІлюстраціяСоцстандарти за межею бідності, новий курс долара, зростання цін: бюджет-2027 пройшов перше читання у РадіМагазин Pepco в Познані. ІлюстраціяПопулярна польська мережа відкрила перший магазин в Україні. Всі адреси Pepco"Вже давно не разом": Монфіс зробив зізнання про розлучення зі Світоліною"Вже давно не разом": Монфіс зробив зізнання про розлучення зі СвітоліноюБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуГеращенко про Держбюджет на 2027 рік: Рада ухвалила бюджет катастрофиГеращенко про Держбюджет на 2027 рік: Рада ухвалила бюджет катастрофиНа три знаки зодіаку чекає велике фінансове везіння: життя значно покращиться вже в середуНа три знаки зодіаку чекає велике фінансове везіння: життя значно покращиться вже в середу"Їй ставало гірше": Монфіс зробив нову заяву про розлучення зі Світоліною, розповівши про її "внутрішніх демонів""Їй ставало гірше": Монфіс зробив нову заяву про розлучення зі Світоліною, розповівши про її "внутрішніх демонів"Росія вдарила по Харкову: горіли багатоповерхівка і приватний будинок, серед постраждалих – дитина. Фото і відеоРосія вдарила по Харкову: горіли багатоповерхівка і приватний будинок, серед постраждалих – дитина. Фото і відеоЗірка українського кіно Кузнєцова зробила болючу заяву про пенсії акторів і запропонувала рішення проблемиЗірка українського кіно Кузнєцова зробила болючу заяву про пенсії акторів і запропонувала рішення проблеми"Не потрібно робити мильну оперу": Саакашвілі на тлі розбірок із нардепкою Ясько показав рідкісне фото дочки та порівняв себе з українцями"Не потрібно робити мильну оперу": Саакашвілі на тлі розбірок із нардепкою Ясько показав рідкісне фото дочки та порівняв себе з українцями
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Нерухомість в Еміратах, золото та земля: як чоловіку вдалось зірвати лотерейний джекпот у $27 млн

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read3 хв
129
Ілюстрація - лотерея
Лотерейні білети. Ілюстрація. Джерело: Unsplash/Erik Mclean

29-річний індійський IT-фахівець Анілкумар Болла виграв 100 млн дирхамів ($27,2 млн) у лотерею ОАЕ (Об'єднані Арабські Емірати), а за рік придбав нерухомість в Індії та Еміратах, автомобілі, подарував матері золото й купив батькові землю для органічного землеробства. Попри розкішні покупки та подорожі, він планує інвестувати кошти й шукати можливості для бізнесу, а найбільшим своїм досягненням називає можливість допомагати родині та проводити з нею більше часу.

Про це пише MINT. Анілкумар Болла – індійський фахівець у сфері інформаційних технологій, який проживає в Абу-Дабі. Він походить зі штату Телангана, де його родина займалася фермерством.

У жовтні 2025 року чоловік став переможцем лотереї в ОАЕ, вигравши 100 млн дирхамів – суму, еквівалентну приблизно 240 крор рупій, або 2,4 млрд індійських рупій. За словами Болли, фінансова перемога змінила не лише його повсякденні можливості, а й погляди на майбутнє, особисті цілі та пріоритети.

Одним із перших важливих рішень Болли після виграшу стала допомога батькам. Для нього це виявилося значно важливішим за придбання предметів розкоші чи демонстрацію нового фінансового статусу. Чоловік розповів, що його мати давно мріяла про кілька золотих прикрас. Після отримання джекпоту він вирішив здійснити її бажання та придбав для неї прикраси.

Читайте також
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
153
Турки придумали незвичну схему зі ставками на спорт: як 7 секунд допомагали обіграти букмекерів
153
Турки придумали незвичну схему зі ставками на спорт: як 7 секунд допомагали обіграти букмекерів
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
1,2 т.
Скандал з договірними матчами в НБА: баскетболіст-рекордсмен визнав провину
1,2 т.
Скандал з договірними матчами в НБА: баскетболіст-рекордсмен визнав провину
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
408
Пенсіонер зірвав великий куш і мовчав про гроші: щасливий білет він сховав
408
Пенсіонер зірвав великий куш і мовчав про гроші: щасливий білет він сховав

Не менш особливим подарунком стала допомога батькові. Родина Болли походить із фермерського середовища, а його батько любить займатися сільським господарством. Тому замість того, щоб просто передати йому гроші, син придбав сільськогосподарські угіддя, на яких батько може займатися органічним землеробством.

Після виграшу в 100 млн дирхамів можна було б очікувати, що родина переможця одразу змінить житло, переїде до розкішного маєтку або почне демонструвати новий рівень достатку. Однак Болла розповів, що його сім'я досі живе в тому самому будинку в Індії, де мешкала до його перемоги.

Річ у тім, що це житло має для родини особливе значення. За словами чоловіка, будинок був домівкою мрії його батька, тому він не захотів відмовлятися від нього лише через появу великих грошей. Водночас Болла придбав нерухомість як в Індії, так і в ОАЕ. Тобто він розширив свої можливості та інвестиційний портфель, але не став змушувати батьків змінювати звичний спосіб життя.

Звичайно, великий виграш дав Боллі змогу здійснити й особисті бажання. За останній рік він придбав автомобілі для себе та брата, оновив смартфон до iPhone 17 Air і купив чотири-п'ять годинників класу люкс. Такі покупки стали частиною нового способу життя, який відкрився перед чоловіком після отримання джекпоту. 

Перші місяці після отримання величезної суми стали для Болли періодом нових вражень. Він подорожував разом із сім'єю, відвідав Балі, Таїланд та Амстердам, а також отримав можливість проводити більше часу з близькими.

Однак через рік початкове захоплення поступово вщухло. Сам Болла визнав, що емоції від перших подорожей уже не такі сильні, як одразу після перемоги, хоча він продовжує бути вдячним за нові можливості. Розмірковуючи про досвід, Болла звернувся до інших людей, які раптово отримують великі суми грошей.  На його думку, важливо не втрачати голову після фінансового успіху та не сприймати виграш як привід витрачати кошти без обмежень.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, житель Запоріжжя Сергій витратив 60 грн на лотерейний білет і виграв 150 тис. грн. Про виграш він дізнався того самого вечора, близько 23:30, коли дивився результати в мобільному застосунку. Спершу чоловік не повірив побаченому, адже до того ніколи не вигравав, і кілька разів перевірив результат на сайті.

Схожі теми
азартні ігрибукмекериІндія
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!