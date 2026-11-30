Українець не зміг відсудити у онлайн-казино суму у 6,5 млн грн, яка раптово зникла з його рахунку. У компанії пояснили, що ці гроші стали результатом технічної помилки, а не фортуни.

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Наданих доказів вистачало судам трьох інстанцій, а підсумкове рішення 18 листопада виніс Верховний суд. Як повідомляє "Судово-юридична газета", це стало результатом трирічної судової тяганини за чималу суму, яку чоловік виграв на одному з ліцензованих в Україні онлайн-казино.

Втрата

Чоловік зареєструвався в онлайн-казино у березні 2023 року, а з 11 серпня брав участь у одній з віртуальних азартних ігор. Одного разу після гри на особистому рахунку відобразився виграш у розмірі майже 6,6 млн грн з урахуванням раніше виведених коштів.

18 серпня організатор заблокував обліковий запис гравця для додаткової ідентифікації та отримання інформації про доходи. Після проходження перевірки доступ до акаунта відновили. Однак 4 жовтня чоловік знову авторизувався на сайті й виявив, що грошей на рахунку немає.

Оператор азартних ігор пояснив, що з 10 до 26 серпня 2023 року в грі стався технічний збій. Через помилку програмного забезпечення виграші відображалися неправильно.

Компанія стверджувала, що помилково зараховані кошти не підлягають виплаті, водночас усі фактично належні гравцеві виграші йому вже перерахували. Йшлося про майже 412 тис. грн.

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Чоловік із цим не погодився та звернувся до суду. Він вимагав стягнути з організатора 6,6 млн грн основного боргу, 211,1 тис. грн інфляційних втрат і 116,4 тис. грн трьох відсотків річних. Загальна сума позову становила майже 6,93 млн грн.

Чому суди відмовили у виплаті

На підтвердження своїх вимог позивач надав скріншоти особистого кабінету, історію транзакцій, листування зі службою підтримки та лист провайдера гри від 12 вересня 2023 року.

Але наданий компанією документ підтвердив, що через технічну аномалію всі виграші в цій грі в період із 10 до 26 серпня відображалися неправильно. Серед користувачів, яких торкнулася помилка, був і позивач – із сумою близько 6,6 млн грн.

Головні історії дня

Спочатку у задоволенні позову відмовив Самарський районний суд міста Дніпропетровська 17 липня 2024 року. У 2025 році це ж рішення підтвердив і Дніпровський апеляційний суд.

У свою чергу, позивач наголошував на тому, що що часткова виплата виграшу свідчить про визнання компанією боргу. Але суди встановили, що з 12 до 18 серпня 2023 року йому виплатили практично 412 грн до відрахування податків, що відповідало фактичному виграшу гравця, а не підтверджувало його право на додаткові 6,6 млн грн.

Верховний Суд на це постановив, що для стягнення грошей недостатньо самого факту відображення певної суми в особистому кабінеті – потрібно довести, що вона справді є виграшем, який організатор зобов'язаний виплатити відповідно до правил гри. Також у вердикті нагадали, що виграшем за законом вважаються кошти, майно або майнові права, які підлягають виплаті гравцеві в разі його перемоги в азартній грі відповідно до оприлюднених правил.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, з 14 грудня в Україні має почати діяти обмеження на участь в азартних іграх для військовослужбовців. Наразі, попри ухвалене урядом рішення, механізм фактично не працює.