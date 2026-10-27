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Пенсіонер зірвав великий куш і мовчав про гроші: щасливий білет він сховав

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
228
Лотерейні білети, лотерея Огайо. Ілюстрація
Лотерейні білети. Ілюстрація. Джерело: 10tv.com

Пенсіонер зі штату Меріленд у США виграв $200 тис. у лотерею Powerball, але не поспішав забирати приз. Цілий тиждень він ховав виграшний білет у кишені й нікому не розповідав про перемогу.

Зрештою попросив племінницю довезти його до Балтимора, але не пояснив, навіщо. Про це повідомила лотерея штату Меріленд.

До виходу на пенсію чоловік працював у будівництві й регулярно грав у Powerball. Виграшний білет він купив 29 вересня в магазині 7-Eleven у місті Коледж-Парк. Номери за нього обрав автомат.

Наступного дня після розіграшу пенсіонер перевірив білет у мобільному застосунку, але спершу не повірив побаченому. Він відніс його до продавця лотереї, щоб підтвердити виграш. Переконавшись, що справді виграв $200 тис., чоловік усе одно не став одразу звертатися по гроші.

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Він вирішив нікому не розповідати про перемогу. Згодом зателефонував племінниці й попросив підвезти його до Балтимора. Це було федеральне свято – День Колумба.

Родичка здивувалася, чому дядькові терміново знадобилася поїздка і чому саме до цього міста. "Я запитувала: куди ти їдеш? Чому тобі потрібно їхати до Балтимора саме сьогодні?" – пригадала жінка.

Тоді дядько розповів їй про виграш. Племінниця допомогла записатися на прийом до лотерейного офісу. 23 жовтня чоловік оформив отримання призу.

На що пенсіонер витратить виграш

Чоловік планує використати гроші, щоб забезпечити себе на пенсії. Він уболіває за футбольну команду Washington Commanders і сподівається й надалі дивитися матчі улюбленого клубу.

Після багатьох років гри в Powerball пенсіонер навіть задумався, чи не припинити брати участь у розіграшах. Раніше він казав, що радіє, коли вдається повернути гроші, витрачені на квитки. Цього разу приз виявився значно більшим.

У штаті Меріленд виграш за квитком Powerball потрібно оформити протягом 182 днів від дати розіграшу. Для призів понад $600 діє окрема процедура отримання грошей. Щоб відвідати головний офіс лотереї, потрібно попередньо записатися.

Лотерейна служба радить підписати зворотний бік білета й покласти його в безпечне місце. Саме білет підтверджує право на приз, а його втрата чи пошкодження можуть ускладнити отримання грошей. 

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше подружжя виграло в лотерею 90 909 фунтів стерлінгів. Однак гроші пара думає витратити не на покращення рівня життя чи благодійність.

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