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Пенсіонерка впала на коліна через виграш у лотерею: як їй вдалось зірвати джекпот у $100 тис.

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
141
Ілюстраційне фото - лотерейні квитки
Чоловік тримає лотерейні білети. Ілюстраційне фото. Джерело: Unsplash

Пенсіонерка зі США попросила доньку купити лотерейний білет за $3 й несподівано виграла $100 тисяч – коли побачила збіг чисел, вона впала на коліна від емоцій і кілька разів перевірила результат. Після сплати податків Мелісса Гартен отримала $72 011, які планує використати для оплати рахунків, а якщо залишиться можливість – вирушити у подорож після понад 30 років роботи медсестрою.

Про це пише NC Education Lottery. Щасливий квиток Гартен придбала під час розіграшу, який відбувся 3 жовтня 2026 року, завдяки додатковій опції її приз збільшився вдвічі.

Мелісса Гартен проживає в Ньютон-Гроув, що в окрузі Семпсон, штат Північна Кароліна. Жінка вже перебуває на пенсії після більш ніж трьох десятиліть роботи медсестрою у відділенні невідкладної допомоги. Саме доньку вона попросила придбати для неї лотерейний білет. Вартість квитка становила лише $3, його купили в магазині, а звичайна покупка зрештою принесла пенсіонерці шестизначний виграш.

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Коли Гартен перевірила результати розіграшу, вона спочатку не могла повірити власним очам. Жінка зізналася, що перевіряла квиток кілька разів, намагаючись переконатися, що цифри справді збігаються. Однак справжнє усвідомлення того, що вона стала володаркою великої суми, прийшло не відразу. Гартен згадує, що її реакція була надзвичайно емоційною.

У розіграші Гартен вгадала номери на чотирьох білих кулях і червоній кулі, за таку комбінацію передбачався приз у розмірі $50 тисяч. Проте жінка вирішила скористатися додатковою можливістю збільшити потенційний виграш. Вона обрала опцію, яка дозволяє застосувати множник до певних призів.

У її випадку спрацював множник 2X, він подвоїв базовий виграш із $50 до $100 тисяч. Цікаво, що цього разу Гартен не використовувала власну комбінацію чисел. Зазвичай вона самостійно обирає номери для лотерейного квитка, але перед жовтневим розіграшем вирішила скористатися функцією, яка передбачає автоматичний вибір чисел системою.

У п’ятницю, 6 листопада, Мелісса Гартен приїхала до головного офісу лотереї, щоб офіційно отримати свій приз. Попри те, що заявлений виграш становив $100 тис., фактична сума виплати виявилася меншою. З призових коштів утримали обов’язкові федеральні податки та податки штату.

У результаті на руки Гартен отримала $72 011, тобто податкові відрахування зменшили її виграш майже на $28 тисяч. За словами Гартен, вона планує використати гроші насамперед для оплати рахунків. Водночас жінка не виключає, що частину коштів витратить на подорож.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, 69-річний пенсіонер із Києва виграв 120 тис. грн, витративши на переможний лотерейний білет лише 30 грн. Сім чисел для комбінації система обрала автоматично. Чоловік грає понад 25 років і дотримується власного правила: на білети намагається витрачати не більш як 100 грн.

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