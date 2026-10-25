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Під Києвом викрили два підпільні гральні заклади: як вони виглядали

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
900
У Вишгороді припинили роботу двох азартних закладів
У Вишгороді припинили роботу двох азартних закладів. Джерело: поліція Київської області

На Київщині правоохоронці задокументували два факти незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та припинили функціонування підпільних залів. Наразі розпочато досудове розслідування.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області. Зазначається, що за даними фактами слідчими розпочато досудове розслідування за ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор).

Що відомо про підпільні заклади

Організатори облаштували гральні зали у комерційних приміщеннях у Вишгороді: Для надання нелегальних послуг використовувалася спеціально облаштована комп'ютерна техніка та гральні автомати. Наразі слідчі та оперативники встановлюють усі обставини протиправної діяльності, а також коло осіб, причетних до організації підпільного бізнесу.

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Обшуки в підпільній гральній залі

Обшуки в підпільній гральній залі. Джерело: Національна поліція

У Вишгороді припинили роботу підпільного грального закладу

У Вишгороді припинили роботу підпільного грального закладу. Джерело: Національна поліція

Результати обшуків та вилучені докази

У межах кримінального провадження поліцейські провели санкціоновані обшуки в приміщеннях, де надавалися нелегальні послуги. Під час слідчих дій вилучено:

  • 44 системні блоки;
  • 42 монітори та флешнакопичувачі;
  • інтернет-модеми;
  • PON-термінал;
  • обладнання для відеоспостереження;
  • чорнові записи та іншу документацію.
Вилучені системні блоки

Вилучені системні блоки. Джерело: Національна поліція

Нові правила кібербезпеки для азартних ігор в Україні

Міністерство цифрової трансформації зобов'язало організаторів азартних ігор та операторів лотерейтерміново привести свої системи інформаційної безпеки у відповідність до нових мінімальних вимог. Причому бізнесам дозволили застосовувати посилені безпекові заходи, але не менші за ухвалені.

Головна особливість нових правил – повна відсутність перехідного періоду, тобто усі суб'єкти ринку мають дотримуватися визначених стандартів вже зараз. Експерти радять операторам азартних ігор та лотерей негайно вжити першочергових заходів:

  • сформувати та перевірити внутрішню таблицю встановлених безпекових порогів;
  • повністю узгодити кадрові процедури зі службою ІТ для миттєвого відкликання прав доступу звільнених осіб;
  • переглянути та оновити чинні договори з ІТ-підрядниками й аутсорсерами з урахуванням нових часових рамки реагування.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Львівській області засудили місцеву мешканку, яка брала мікропозики і витрачала кошти на ставки в онлайн-казино та особисті покупки. Щоб не повертати борг, вона вигадала історію про шахрайське використання її персональних даних.

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Вишгородазартні ігриНаціональна поліція України
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