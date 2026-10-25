Під Києвом викрили два підпільні гральні заклади: як вони виглядали
На Київщині правоохоронці задокументували два факти незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та припинили функціонування підпільних залів. Наразі розпочато досудове розслідування.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області. Зазначається, що за даними фактами слідчими розпочато досудове розслідування за ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор).
Що відомо про підпільні заклади
Організатори облаштували гральні зали у комерційних приміщеннях у Вишгороді: Для надання нелегальних послуг використовувалася спеціально облаштована комп'ютерна техніка та гральні автомати. Наразі слідчі та оперативники встановлюють усі обставини протиправної діяльності, а також коло осіб, причетних до організації підпільного бізнесу.
Результати обшуків та вилучені докази
У межах кримінального провадження поліцейські провели санкціоновані обшуки в приміщеннях, де надавалися нелегальні послуги. Під час слідчих дій вилучено:
- 44 системні блоки;
- 42 монітори та флешнакопичувачі;
- інтернет-модеми;
- PON-термінал;
- обладнання для відеоспостереження;
- чорнові записи та іншу документацію.
Нові правила кібербезпеки для азартних ігор в Україні
Міністерство цифрової трансформації зобов'язало організаторів азартних ігор та операторів лотерейтерміново привести свої системи інформаційної безпеки у відповідність до нових мінімальних вимог. Причому бізнесам дозволили застосовувати посилені безпекові заходи, але не менші за ухвалені.
Головна особливість нових правил – повна відсутність перехідного періоду, тобто усі суб'єкти ринку мають дотримуватися визначених стандартів вже зараз. Експерти радять операторам азартних ігор та лотерей негайно вжити першочергових заходів:
- сформувати та перевірити внутрішню таблицю встановлених безпекових порогів;
- повністю узгодити кадрові процедури зі службою ІТ для миттєвого відкликання прав доступу звільнених осіб;
- переглянути та оновити чинні договори з ІТ-підрядниками й аутсорсерами з урахуванням нових часових рамки реагування.
Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Львівській області засудили місцеву мешканку, яка брала мікропозики і витрачала кошти на ставки в онлайн-казино та особисті покупки. Щоб не повертати борг, вона вигадала історію про шахрайське використання її персональних даних.