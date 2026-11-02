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Поліція "накрила" азартні заклади на Київщині: що відомо про масштаби

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
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В Білій Церкві викрили три незаконні азартні заклади
В Білій Церкві викрили три незаконні азартні заклади. Джерело: Нацполіція

Українські правоохоронці викрили і припинили діяльність трьох підпільних азартних закладів у Білій Церкві на Київській області. Обставини і всіх причетних наразі все ще зʼясовують.

Про це повідомили в поліції Київщини. Зазначається, що за цими фактами слідчими розпочато досудове розслідування за ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор).

Що відомо про підпільну мережу

  • Заклади функціонували на території міста без жодних дозвільних документів.
  • Для надання нелегальних послуг відвідувачам використовувалася спеціально облаштована комп'ютерна техніка зі спеціалізованим програмним забезпеченням.
  • Наразі в межах досудового розслідування слідчі встановлюють усі обставини злочинної діяльності та осіб, причетних до її організації.
Вилучена техніка.Джерело: Нацполіція

Результати обшуків та вилучені докази

Під час проведення слідчих дій у приміщеннях гральних закладів правоохоронці вилучили:

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  • 28 системних блоків зі спеціалізованим софтом для доступу до азартних ігор;
  • комплектуючу комп'ютерну техніку;
  • інтернет-роутер та відеореєстратор.

Нові правила кібербезпеки для азартних ігор в Україні

Міністерство цифрової трансформації зобов'язало організаторів азартних ігор та операторів лотерейтерміново привести свої системи інформаційної безпеки у відповідність до нових мінімальних вимог. Причому бізнесам дозволили застосовувати посилені безпекові заходи, але не менші за ухвалені.

Головна особливість нових правил – повна відсутність перехідного періоду, тобто усі суб'єкти ринку мають дотримуватися визначених стандартів вже зараз. Експерти радять операторам азартних ігор та лотерей негайно вжити першочергових заходів:

  • сформувати та перевірити внутрішню таблицю встановлених безпекових порогів;
  • повністю узгодити кадрові процедури зі службою ІТ для миттєвого відкликання прав доступу звільнених осіб;
  • переглянути та оновити чинні договори з ІТ-підрядниками й аутсорсерами з урахуванням нових часових рамки реагування.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, в Україні запустили Реєстр осіб, яким обмежено участь в азартних іграх. Людина в Україні, яка в 2026 році вирішила на певний час відмовитися від азартних ігор, може встановити самообмеження без публічного розголосу – дані про внесення до реєстру не відкриті: роботодавці, знайомі, родичі та інші сторонні люди не можуть перевірити, чи є там конкретне ім’я.

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