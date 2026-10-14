Продали тисячі білетів по 1 євро: як розіграш Tesla від блогера закінчився штрафом

В Іспанії компанію EBR Management SLU оштрафували на 750 тисяч євро за розіграш Tesla блогера TheGrefg. Щоб узяти участь, люди купували цифрові шпалери за 1 євро. Кожна покупка давала шанс виграти автомобіль, через що рекламну кампанію визнали нелегальною

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Акція тривала з 24 грудня 2024 року до 6 січня 2025-го. Взяти в ній участь можна було на сайті організатора з іспанських IP-адрес, повідомило іспанське Міністерство соціальних прав.

Офіційно відомство не вказує імені блогера. Проте публічно відомо, що розіграш рекламували в соцмережах іспанського ютубера TheGrefg, справжнє ім’я якого – Давід Канова. Призом була саме його Tesla Model S Plaid, оформлена у стилі Блискавки – персонажа мультфільму "Тачки".

Як працював розіграш Tesla

Організатор продавав цифрові шпалери для пристроїв за 1 євро. Разом із цифровим товаром покупець отримував участь у розіграші автомобіля. За даними іспанського Міністерства у справах споживачів, за час акції продали 376 850 участей.

Якщо виходити із заявленої ціни – 1 євро, – загальна сума продажів становила 376 850 євро. Але це не означає, що компанія отримала стільки ж прибутку: в офіційному повідомленні немає даних про витрати чи фінансовий результат.

На момент розіграшу автомобіль оцінювали більш ніж у 75 тисяч євро. За інформацією міністерства, власник казав, що машина обійшлася йому приблизно у 120 тисяч євро.

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Чому компанію оштрафували на 750 тисяч

Іспанська влада визнала акцію платною лотереєю, для якої потрібен попередній адміністративний дозвіл. EBR Management SLU його не отримала й навіть не подавала заявки.

Генеральна дирекція з регулювання азартних ігор Іспанії (DGOJ) розпочала провадження після попередньої перевірки. Порушення визнали дуже серйозним за Законом про регулювання азартних ігор. Згодом Генеральна дирекція у справах споживачів призначила штраф у 750 тисяч євро.

Компанія оскаржила це рішення. На її думку, акцію слід було вважати не лотереєю, а рекламним або промоційним заходом із випадковим визначенням переможця. Міністерство відхилило цей аргумент і залишило попередню правову кваліфікацію без змін.

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Міністерство також відмовилося додатково зменшувати штраф. Там пояснили: під час початкового розрахунку суму санкції вже знизили порівняно з тією, що могла б відповідати тяжкості порушення.

Чи оштрафували самого блогера?

Ні. У рішенні іспанського міністерства йдеться про компанію EBR Management SLU, а не про особистий штраф TheGrefg. Відомство не назвало ютубера на ім’я. Водночас іспанське інформаційне агентство Europa Press і суспільний мовник RTVE пов’язали справу з розіграшем його Tesla Model S.

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Після повідомлень про санкцію блогер також наголосив, що штраф адресували компанії-організатору, а не йому особисто. За його словами, для проведення акції він залучив сторонню компанію.

У цій справі регулятор оцінював не сам факт реклами автомобіля блогером, а те, як організували розіграш: покупці платили за цифровий продукт, кожна покупка давала шанс виграти дорогий приз, а організатор не мав дозволу, потрібного для проведення такої лотереї в Іспанії.

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