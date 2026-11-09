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"Притягування мільйонів" спрацювало: як друзям вдалось виграти рекордні $90 млн у лотерею

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read3 хв
99
Як українець виграв 142 тис.грн у лотерею. Ілюстративне фото
Як українець виграв 142 тис.грн у лотерею. Ілюстративне фото. Джерело: Freepik

Четверо друзів із Канади виграли рекордні 90 млн канадських доларів (близько 64 млн доларів США) у лотерею, придбавши квиток після створення чату "Притягування мільйонів". Кожен із переможців отримає по 22,5 млн канадських доларів (близько 16 млн доларів США), частину грошей вони планують віддати на благодійність, але поки продовжують ходити на роботу, попри шалені статки.

Про це пише Global News. Переможцями історичного розіграшу стали Ейдельсон Ельчіко, Хейзелін Онг, Велна Рамірес і Лавлін Малвар.

Усі четверо живуть у Калгарі, провінція Альберта, і знайомі вже понад п'ять років. Їх об'єднали родинні зв'язки, друзі познайомилися через свої сім'ї та згодом почали спілкуватися в спільному чаті. Ідея придбати лотерейні квитки виникла на початку жовтня 2026 року.

На той момент головний приз лотереї продовжував зростати, оскільки в попередніх розіграшах нікому не вдавалося вгадати всі виграшні числа. Саме збільшення джекпоту привернуло увагу компанії. Друзі створили груповий чат Manifesting Millions, що перекладається як "Притягування мільйонів", і почали обговорювати можливість участі в лотереї. Зрештою вони придбали спільний квиток через інтернет-платформу.

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Рішення виявилося доленосним, саме цей квиток приніс компанії 90 млн канадських доларів. За інформацією медіа, це найбільший лотерейний виграш в історії Канади. Про те, що компанія стала власницею рекордного джекпоту, першим дізнався Ейдельсон Ельчіко. Чоловік, який виховує двох дітей, побачив повідомлення про виграш приблизно о третій годині ночі наступного дня після розіграшу.

Тоді він просто збирався спуститися на кухню, щоб випити води. Взявши телефон, Ельчіко вирішив перевірити електронну пошту й побачив сповіщення від лотерейної платформи. Спочатку чоловік навіть не зрозумів, наскільки великою була сума. Через сонний стан він вирішив, що йдеться про виграш 9 000 або навіть 900 доларів.

Щоб переконатися, що повідомлення справжнє, він розбудив дружину. Вона запропонувала перевірити інформацію безпосередньо на сайті. Саме тоді подружжя зрозуміло, що йдеться не про кілька тисяч, а про десятки мільйонів доларів. Наступним кроком став дзвінок друзям. Щоправда, повідомляти про таку новину о третій ночі виявилося непросто, адже учасники групи спочатку неохоче прокидалися, а потім поступово почали усвідомлювати, що сталося.

За словами Ельчіко, ніхто з них спочатку не міг повірити в реальність виграшу. Навіть сам чоловік сумнівався, що побачене на екрані телефону – правда. Оскільки джекпот становить 90 млн канадських доларів, а квиток належить чотирьом друзям, у разі рівного розподілу кожному дістанеться по 22,5 млн доларів.

Таким чином, кожен із друзів отримає суму, якої вистачило б на придбання кількох будинків, забезпечення родини на багато років і реалізацію масштабних особистих планів. Однак, переможці поки не поспішають розповідати, як саме розпоряджатимуться грошима. Під час пресконференції вони зазначили, що насамперед хочуть подбати про свої родини. Водночас частину коштів планують спрямувати на підтримку громади.

Ейдельсон Ельчіко особливо наголосив, що хоче використати частину свого багатства для допомоги людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Попри те, що кожен із чотирьох друзів потенційно отримає понад 22 млн доларів, ніхто з них поки не вирішив залишити роботу.

Переможці пояснюють, що звичний робочий графік допомагає їм відволікатися від пережитого та поступово звикати до нової реальності. Адже усвідомити, що за одну ніч ти став мультимільйонером, виявилося значно складніше, ніж вони могли собі уявити. Лавлін Малвар розповіла, що після оголошення результатів їм знадобився приблизно тиждень, щоб повною мірою усвідомити масштаб події.

За її словами, навіть найсміливіші мрії не готували їх до такого повороту подій. Спочатку переможці відчували шок і розгубленість, адже подібний результат здавався практично неймовірним. Інші учасники групи також зізналися, що спочатку підозрювали шахрайство. Зокрема, один із переможців, побачивши повідомлення про виграш, подумав, що їх намагаються ошукати.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, 69-річний пенсіонер із Києва виграв 120 тис. грн, витративши на переможний лотерейний білет лише 30 грн. Сім чисел для комбінації система обрала автоматично. Чоловік грає понад 25 років і дотримується власного правила: на білети намагається витрачати не більш як 100 грн.

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