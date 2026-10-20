ПСЖ зіграє з "Барселоною": букмекери назвали фаворита центрального матчу Ліги чемпіонів

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір коштів для бійців Третьої штурмової: залишилось зібрати 10 тис. грн ($220)Росія вдарила по трасі "Київ – Одеса" на Київщині: горять авто, є загиблі та постраждалі. Подробиці та фотоРосія вдарила по трасі "Київ – Одеса" на Київщині: горять авто, є загиблі та постраждалі. Подробиці та фотоКоли переводити годинник на зимовий час: точна дата у 2026 роціКоли переводити годинник на зимовий час: точна дата у 2026 році"Буде важко, але ми виживемо": Селезньов назвав вразливе місце військової машини Путіна"Буде важко, але ми виживемо": Селезньов назвав вразливе місце військової машини Путіна"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою"Карлик із Росії. Йому тут не місце": чемпіон світу епічно принизив Гассієва"Карлик із Росії. Йому тут не місце": чемпіон світу епічно принизив ГассієваВенс заявив, що Україна не повинна вступати до НАТО і мусить припинити удари по російських НПЗ. ВідеоВенс заявив, що Україна не повинна вступати до НАТО і мусить припинити удари по російських НПЗ. ВідеоУ Кропивницькому на могилі полеглого захисника встановили пам'ятник з російською мовою: рішення викликало дискусії. Фото і відеоУ Кропивницькому на могилі полеглого захисника встановили пам'ятник з російською мовою: рішення викликало дискусії. Фото і відеоКім Чен ИнКім Чен Ин міг впасти у кому після крововиливу у мозок? Що стоїть за гучними чутками і який діагноз йому приписувалиІлюстрація - порізаний сирСупермаркети в Україні завалило дешевим продуктом з ЄС: що відбувається на ринку

ПСЖ зіграє з "Барселоною": букмекери назвали фаворита центрального матчу Ліги чемпіонів

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
330
ПСЖ зіграє з "Барселоною"
ПСЖ зіграє з "Барселоною"

У центральному матчі 3-го туру загального етапу Ліги чемпіонів зіграють французький ПСЖ та іспанська "Барселона". На думку букмекерів, фаворитами зустрічі є каталонці – на їхню перемогу встановлено коефіцієнт 2.40. На перемогу парижан встановлено коефіцієнт 2.52.

На нічию, за даними vbet, встановлено коефіцієнт 4.50. Тобто букмекери найменше вірять у мирний результат поєдинку.

''Барселона'' — фаворит у матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ

"Барселона" — фаворит у матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Джерело: vbet

Водночас, найімовірнішим рахунком матчу, за даними фахівців, є 1:1, на який встановлено коефіцієнт 8,60. А крім того:

Читайте також
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
807
Пішов до супермаркету й дізнався, що став майже мільйонером: що щасливчик зробить із грошима
807
Пішов до супермаркету й дізнався, що став майже мільйонером: що щасливчик зробить із грошима
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
273
Хто виграє Кубок України: букмекери дали прогноз на переможця турніру
273
Хто виграє Кубок України: букмекери дали прогноз на переможця турніру
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
11,7 т.
Забутий на столі папірець зробив жінку мільйонеркою: як їй вдалось зірвати джекпот у лотереї
11,7 т.
Забутий на столі папірець зробив жінку мільйонеркою: як їй вдалось зірвати джекпот у лотереї
  • 2:2 – 9.70;
  • 1:2 (перемога "Барселони") – 12.00;
  • 2:1 (перемога ПСЖ) – 12.00;
  • 2:3 (перемога "Барселони") – 14.00.

Найменш імовірним, на думку експертів, є рахунок 5:5. Для нього встановлено коефіцієнт 251.00.

Матч відбудеться 20 жовтня на полі ПСЖ. Початок – 22:00.

Найбільш ймовірним рахунком матчу, за даними фахівців, є 1:1

Найбільш ймовірним рахунком матчу, за даними експертів, є 1:1. Джерело: vbet

Після 2 турів ПСЖ посідає 1 місце в турнірній таблиці. У нього 6 очок і різниця м'ячів – 10:3.

"Барселона" теж має 6 очок, але посідає 3-тє місце – через додаткові показники. Різниця м’ячів – 9:2.

Усі матчі 3-го туру загального етапу Ліги чемпіонів

Усі матчі 3-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Джерело: terrikon.com

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас український "Шахтар" є одним з аутсайдерів поточного розіграшу Ліги чемпіонів. Він посідає 27-ме місце у списку претендентів на перемогу. Головним же фаворитом розіграшу є "Барселона".

Схожі теми
ФутболЛіга чемпіонівбукмекериПСЖБарселона
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел