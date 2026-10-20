ПСЖ зіграє з "Барселоною": букмекери назвали фаворита центрального матчу Ліги чемпіонів

У центральному матчі 3-го туру загального етапу Ліги чемпіонів зіграють французький ПСЖ та іспанська "Барселона". На думку букмекерів, фаворитами зустрічі є каталонці – на їхню перемогу встановлено коефіцієнт 2.40. На перемогу парижан встановлено коефіцієнт 2.52.

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На нічию, за даними vbet, встановлено коефіцієнт 4.50. Тобто букмекери найменше вірять у мирний результат поєдинку.

Водночас, найімовірнішим рахунком матчу, за даними фахівців, є 1:1, на який встановлено коефіцієнт 8,60. А крім того:

2:2 – 9.70;

1:2 (перемога "Барселони") – 12.00;

2:1 (перемога ПСЖ) – 12.00;

2:3 (перемога "Барселони") – 14.00.

Найменш імовірним, на думку експертів, є рахунок 5:5. Для нього встановлено коефіцієнт 251.00.

Матч відбудеться 20 жовтня на полі ПСЖ. Початок – 22:00.

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Після 2 турів ПСЖ посідає 1 місце в турнірній таблиці. У нього 6 очок і різниця м'ячів – 10:3.

"Барселона" теж має 6 очок, але посідає 3-тє місце – через додаткові показники. Різниця м’ячів – 9:2.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас український "Шахтар" є одним з аутсайдерів поточного розіграшу Ліги чемпіонів. Він посідає 27-ме місце у списку претендентів на перемогу. Головним же фаворитом розіграшу є "Барселона".

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