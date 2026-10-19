Путін віддав особисте доручення щодо будівництва казино в Криму: що відомо

На території Ялтинського морського торговельного порту триває незаконне зведення грального комплексу. Призначена окупантами "голова" Ялти Світлана Шевченко заявила, що будівництво відбувається за прямою вказівкою кремлівського диктатора Володимира Путіна.

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Таку заяву вона зробила під час першого ефіру на посаді очільниці окупаційної адміністрації курортного міста, де вона замінила Яніну Павленко. Наприкінці вересня окупанти призначили її "депутаткою" до Держдуми РФ від анексованого Криму, повідомили окупаційні медіа

Реакція місцевих мешканців та обіцянки окупантів

Розповідаючи про перебіг робіт, представниця окупаційної адміністрації визнала наявність значного обурення серед місцевого населення, однак назвала це "нормальним процесом".

"Він реалізується за дорученням нашого верховного головнокомандувача", – заявила Шевченко, намагаючись перекрити масові скарги авторитетом кремлівського очільника.

Попри відчуження території пасажирського термінала під гральний заклад, окупаційна чиновниця запевняє, що морський порт нібито "збереже свою профільну діяльність". Також вона пообіцяла залучення туристичного потоку та створення близько 1500 нових робочих місць.

Як змінювалися плани окупантів

Ідею створення гральної зони в окупованому Криму РФ виносила ще з 2014 року. Початково під казино планували виділити ділянку колишнього санаторію "Фортуна" у селищі Кацивелі. Втім, віддалена локація не викликала зацікавленості у великого російського грального бізнесу.

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У 2024 році окупаційна нормативна база була оперативно відкоригована, аби дозволити розміщення казино безпосередньо у межах населених пунктів.

Новим майданчиком обрали пасажирський термінал Ялтинського морського торговельного порту – одну з найцінніших інфраструктурних ділянок на узбережжі.

У квітні на території порту з'явився будівельний паркан, що ознаменувало фактичний старт незаконного зведення грального центру.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив додатково вивчити роботу грального бізнесу та його рекламу в Білорусі. Він заявив, що країна "перетворилася на казино", окремо обурився великою кількістю реклами онлайн-казино та букмекерів і доручив керівництву своєї адміністрації та Комітету державного контролю "розібратися".

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