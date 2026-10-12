Розіграла чоловіка й виграла мільйон у лотереї: як жінка витратила несподіване багатство

Британка Шарлотта Пірт через два тижні після жарту про фальшивий лотерейний виграш у 250 тисяч фунтів справді виграла 1 млн фунтів стерлінгів, однак чоловік повірив їй лише після перевірки лотерейного рахунку. Родина витратила частину грошей на більший будинок і подорож до Лапландії, проте вирішила не збільшувати бюджет на подарунки дітям, а сама переможниця залишила роботу та присвятила більше часу громадській діяльності.

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Про незвичайну історію розповіло видання Lottery Post, згадавши виграш, який родина отримала ще у серпні 2018 року. Відтоді минуло вісім років, однак історія залишається незвичайною через збіг обставин.

Історія розпочалася з невинного, на перший погляд, жарту. Шарлотта Пірт із британського міста Віттлсі вирішила пожартувати над своїм чоловіком Деніелом, показавши йому фальшивий виграшний скретч-квиток. За її вигаданою історією, подружжя нібито виграло 250 тисяч фунтів стерлінгів. Чоловік сприйняв повідомлення серйозно, однак незабаром з'ясувалося, що це лише розіграш.

Тоді подружжя навіть не підозрювало, що вже за два тижні ситуація повториться, але цього разу виграш виявиться справжнім, а сума буде вчетверо більшою. У серпні 2018 року 28-річна Шарлотта вирішила поповнити свій онлайн-рахунок у лотереї на 10 фунтів стерлінгів. Проте, зайшовши в особистий кабінет, помітила, що на балансі залишилися 1,50 фунта.

Жінка вирішила використати ці гроші на придбання лотерейного білета. За результатами розіграшу вона виграла 1 млн фунтів стерлінгів. Пізніше британка зізналася, що навіть не планувала купувати квиток саме таким способом. Якби не залишок грошей на рахунку, обставини могли б скластися зовсім інакше.

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Коли Шарлотта дізналася про перемогу, вона одразу вирішила повідомити чоловікові. Деніел, який працював самозайнятим теслею, саме перебував на роботі. Дружина зателефонувала йому та сказала, що вони виграли мільйон фунтів стерлінгів. Однак, замість радості почула недовіру.

Чоловік добре пам'ятав, як зовсім недавно Шарлотта переконувала його, що виграла 250 тисяч фунтів, а потім зізналася, що це був жарт. Деніел настільки не повірив дружині, що навіть передав телефон своєму братові. Зрештою чоловік сам увійшов до їхнього спільного лотерейного облікового запису. Лише побачивши на екрані підтвердження виграшу в 1 млн фунтів, він почав усвідомлювати, що родина справді стала мільйонеркою.

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Попри величезну суму, подружжя вирішило не витрачати всі гроші на дорогі покупки та розкішні речі. Насамперед Шарлотта й Деніел використали виграш для покращення житлових умов. Уже через три місяці після отримання призу вони переїхали до більшого будинку у Віттлсі.

Наступною великою покупкою стала сімейна подорож. Приблизно через місяць після переїзду родина вирушила на триденний відпочинок до Лапландії. Одним із найцікавіших рішень подружжя стало ставлення до виховання дітей після отримання великого виграшу.

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Шарлотта й Деніел вирішили, що раптова поява грошей не повинна означати необмежених витрат на подарунки. Тому навіть після виграшу мільйона фунтів вони не збільшили запланований різдвяний бюджет. Подружжя пояснило це бажанням навчити дітей цінувати гроші та розуміти, що не кожне бажання обов'язково має виконуватися.

За її словами, родина свідомо намагалася зберегти звичний спосіб життя, попри появу значних фінансових можливостей. Британка також наголошувала, що не хотіла, аби виграш змінив ставлення інших людей до її сім'ї. Тому подружжя намагалося поводитися так само, як і до отримання мільйона.

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Виграш вплинув і на професійне життя подружжя. До перемоги в лотереї Шарлотта працювала адміністраторкою. Після отримання грошей вона вирішила залишити роботу. Водночас її чоловік Деніел не відмовився від своєї професії та продовжив працювати самозайнятим теслею.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, гравець зі Львова придбав онлайн білет в лотерею за 240 грн та виграв загалом 343 458 грн, відгадавши п'ять із шести номерів та додатково отримавши 250 тис. грн у межах супер-розіграшу. Зазначається, що це вже другий випадок, коли чоловікові вдалося відгадати п'ять номерів, а після нинішньої перемоги він планує продовжити грати та спробувати зірвати джекпот.