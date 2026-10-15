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"Сельта" зіграє з "Ювентусом": букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
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Хто виграє Лігу Європи
Хто виграє Лігу Європи. Джерело: facebook.com/Juventus

У центральному матчі 2-го туру Ліги Європи зіграють іспанська "Сельта" та італійський "Ювентус". На думку букмекерів, фаворитами зустрічі є італійці – на їхню перемогу встановлено коефіцієнт 2.22, тоді як для іспанців він становить 3.71.

На нічию ж, за даними vbet, встановлено коефіцієнт 3.35. Тобто букмекери більше вірять у мирний результат поєдинку, ніж у перемогу "Сельти".

''Ювентус'' — фаворит у матчі з ''Сельтою'' в Лізі Європи

"Ювентус" — фаворит у матчі з "Сельтою" в Лізі Європи. Джерело: vbet

Водночас, найімовірнішим рахунком матчу, за даними фахівців, є 1:1, на який встановлено коефіцієнт 4.70. А крім того:

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  • 0:1 (перемога "Ювентуса") – 5.55;
  • 1:0 (перемога "Сельти") – 7.30;
  • 1:2 (перемога "Атлетіко") – 9.00.

Найменш імовірними, на думку експертів, є рахунки 4:4 та 5:5. Для них встановлено коефіцієнт 401,00.

Матч відбудеться 15 жовтня на стадіоні "Сельти". Початок – 22:00.

Найбільш ймовірним рахунком матчу, за даними фахівців, є 1:1

Найбільш ймовірним рахунком матчу, за даними експертів, є 1:1. Джерело: vbet

Після 1 туру "Ювентус" посідає 1 місце в турнірній таблиці. У нього 3 очки та різниця м'ячів – 5:0.

"Сельта" з 0 очками посідає 26-те місце. Різниця м’ячів – 0:1.

Усі матчі 2-го туру загального етапу Ліги Європи

Усі матчі 2-го туру загального етапу Ліги Європи. Джерело: terrikon.com

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас, менш ніж за місяць до вручення головної індивідуальної нагороди у футболі – "Золотого м'яча" – головним фаворитом на її отримання, на думку букмекерів, є гравець "Барселони" та збірної Іспанії Ламін Ямаль. Він же вважався головним претендентом на нагороду і у вересні.

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