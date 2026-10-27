Шахраї виграли в лотерею 24 млн євро: яку схему вигадали

Італійські правоохоронці викрили шахрайську схему з популярною в країні лотереєб Gratta e Vinci. П'ятеро колишніх співробітників оператора лотерейного бізнесу вирахували роздрібні точки з виграшними білетами та привласнили виграші на понад 25 млн євро..

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Про це повідомляє La Stampa. З метою покриття збитків, завданих Агентству з питань державних монополій та митниці Італії, за дорученням регіональної прокуратури Лаціо на майно підозрюваних наклали арешт.

Як діяла схема

Експрацівники компанії використали свої персональні облікові дані та глибокий доступ до внутрішніх серверів. Це дозволило їм повністю нівелювати випадковий характер лотереї та гарантовано відстежувати розподіл головних призів по країні.

Зловмисники ідентифікували чотири унікальні виграшні скретч-картки з максимальними сумами:

два білети з виграшами по 7 млн євро кожен;

з виграшами по кожен; два білети з виграшами по 5 млн євро.

Отримавши точні дані про те, у які саме міста та торговельні точки надійшли "щасливі" білети, підозрювані відправили своїх родичів та знайомих викупити квитки у потрібних точках продажу. Отримані джекпоти ділки безперешкодно переводили у готівку.

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Деталі розслідування

З метою відшкодування збитків державі правоохоронці провели масштабну операцію з блокування активів підозрюваних у різних регіонах Італії. Під арешт потрапили:

25 об'єктів нерухомості (елітні вілли, квартири, гаражі та підвальні приміщення);

(елітні вілли, квартири, гаражі та підвальні приміщення); 5 автомобілів та мотоциклів;

автомобілів та мотоциклів; численні банківські рахунки та фінансові активи.

Найближчим часом Рахункова палата має ухвалити остаточне рішення щодо підтвердження умов арешту та подальшого спрямування конфіскованого майна в дохід держави.

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що в Італії власниця лотерейного призу випадково викинула свій білет після того, як неправильно зрозуміла повідомлення термінала, який перевіряв результат. В результаті комунальникам довелося два дні шукати щасливий білет з виграшем у 1 млн євро – за цей час вони перебрали понад шість тонн сміття.