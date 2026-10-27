Шахраї виграли в лотерею 24 млн євро: яку схему вигадали

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиУкраїнці в Дії можуть оформити допомогу на 300 тис. грнУкраїнці в Дії можуть оформити допомогу на 300 тис. грн: які правилаЯк вибрати "екофлоу"Українці, які живуть у квартирах, можуть купити заміну генератора: що таке EcoFlow і скільки коштуєСкільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Україні у жовтні 2026 рокуСтарі ціни більше не діють: скільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Україні у жовтні 2026 рокуУкраїнцям розповіли, скільки можна заробити на депозитахГрошей стане більше: українцям розповіли, скільки можна заробити на депозитахРосія атакувала Київ балістикою: влучання біля студентського гуртожитка, є жертви і поранені. Фото і відеоРосія атакувала Київ балістикою: влучання біля студентського гуртожитка, є жертви і поранені. Фото і відеоЗа старі 5 копійок заплатять 15 тисячЗа українські 5 копійок заплатять 15 тисяч: у якому році має бути випущена монета"І так стається щоразу": Венс назвав Путіна дрібним диктатором, через істерику якого зросли ціни на газ і бензин. Відео"І так стається щоразу": Венс назвав Путіна дрібним диктатором, через істерику якого зросли ціни на газ і бензин. ВідеоРосія атакувала дронами Чернівецьку область: пошкоджено об'єкт енергетики, частково зникло світлоРосія атакувала дронами Чернівецьку область: пошкоджено об'єкт енергетики, частково зникло світлоТретій рік поспіль: Гордон знову очолив рейтинг найпопулярніших українських YouTube-блогерів, які висвітлюють війнуТретій рік поспіль: Гордон знову очолив рейтинг найпопулярніших українських YouTube-блогерів, які висвітлюють війну

Шахраї виграли в лотерею 24 млн євро: яку схему вигадали

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
6
Ілюстрація - лотерейний білет
В Італії судитимуть співробітників лотереї, які виграли 24 млн євро. Ілюстраційне зображення. Джерело: Unsplash

Італійські правоохоронці викрили шахрайську схему з популярною в країні лотереєб Gratta e Vinci. П'ятеро колишніх співробітників оператора лотерейного бізнесу вирахували роздрібні точки з виграшними білетами та привласнили виграші на понад 25 млн євро..

Про це повідомляє La Stampa. З метою покриття збитків, завданих Агентству з питань державних монополій та митниці Італії, за дорученням регіональної прокуратури Лаціо на майно підозрюваних наклали арешт.

Як діяла схема

Експрацівники компанії використали свої персональні облікові дані та глибокий доступ до внутрішніх серверів. Це дозволило їм повністю нівелювати випадковий характер лотереї та гарантовано відстежувати розподіл головних призів по країні.

Читайте також
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
1,2 т.
"Шахтар" зіграє з "Динамо": букмекери назвали фаворита центрального матчу Кубка України
1,2 т.
"Шахтар" зіграє з "Динамо": букмекери назвали фаворита центрального матчу Кубка України
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
141
Виграли 90 тис. у лотерею, але хочуть не розкішного життя: про що мріє подружжя щасливчиків
141
Виграли 90 тис. у лотерею, але хочуть не розкішного життя: про що мріє подружжя щасливчиків
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
192
Вперше зіграв у лотерею і зірвав джекпот: на що чоловік витратить мільйон доларів
192
Вперше зіграв у лотерею і зірвав джекпот: на що чоловік витратить мільйон доларів

Зловмисники ідентифікували чотири унікальні виграшні скретч-картки з максимальними сумами:

  • два білети з виграшами по 7 млн євро кожен;
  • два білети з виграшами по 5 млн євро.

Отримавши точні дані про те, у які саме міста та торговельні точки надійшли "щасливі" білети, підозрювані відправили своїх родичів та знайомих викупити квитки у потрібних точках продажу. Отримані джекпоти ділки безперешкодно переводили у готівку.

Деталі розслідування

З метою відшкодування збитків державі правоохоронці провели масштабну операцію з блокування активів підозрюваних у різних регіонах Італії. Під арешт потрапили:

  • 25 об'єктів нерухомості (елітні вілли, квартири, гаражі та підвальні приміщення);
  • 5 автомобілів та мотоциклів;
  • численні банківські рахунки та фінансові активи.

Найближчим часом Рахункова палата має ухвалити остаточне рішення щодо підтвердження умов арешту та подальшого спрямування конфіскованого майна в дохід держави.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що в Італії власниця лотерейного призу випадково викинула свій білет після того, як неправильно зрозуміла повідомлення термінала, який перевіряв результат. В результаті комунальникам довелося два дні шукати щасливий білет з виграшем у 1 млн євро – за цей час вони перебрали понад шість тонн сміття.

Схожі теми
ШахрайствоІталіяазартні ігри
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!