"Шахтар" зіграє з "Динамо": букмекери назвали фаворита центрального матчу Кубка України

На думку букмекерів, у донецького "Шахтаря" набагато більше шансів вийти до 1/4 фіналу Кубка України з футболу у протистоянні з київським "Динамо". На прохід донеччан діє набагато нижчий коефіцієнт.

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Так, за даними vbet, на те, що до наступного раунду вийде "Шахтар", встановлено коефіцієнт 1.43. Для "Динамо" ж його встановлено на рівні 2.45.

Найімовірнішим рахунком матчу, на думку букмекерів, є 1:1 – на нього діє коефіцієнт 6.70. Крім того:

1:0 (перемога "Шахтаря") – 7.00;

2:1 (перемога "Шахтаря") – 8.10;

2:0 (перемога "Шахтаря") – 9.10.

Найменш імовірними букмекерам видаються рахунки 4:4 і 5:5. Для них діє коефіцієнт 251.00.

Водночас, як зазначається, найімовірніше, у матчі буде забито 2 голи. На це діє коефіцієнт 3.47.

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Найменш імовірно, що команди разом "організують" 6 і більше голів. На це діє коефіцієнт 13.00.

Гра відбудеться 27 жовтня на полі "Шахтаря". Початок – 18:00.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас, "Шахтар" є головним фаворитом Кубка України з футболу. На його перемогу діє коефіцієнт 2.30 – найнижчий серед усіх команд, на які букмекери приймають ставки.

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