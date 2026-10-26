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"Шахтар" зіграє з "Динамо": букмекери назвали фаворита центрального матчу Кубка України

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
828
"Шахтар" зіграє з "Динамо" в Кубку України
"Шахтар" зіграє з "Динамо" в Кубку України. Джерело: УАФ

На думку букмекерів, у донецького "Шахтаря" набагато більше шансів вийти до 1/4 фіналу Кубка України з футболу у протистоянні з київським "Динамо". На прохід донеччан діє набагато нижчий коефіцієнт.

Так, за даними vbet, на те, що до наступного раунду вийде "Шахтар", встановлено коефіцієнт 1.43. Для "Динамо" ж його встановлено на рівні 2.45.

У ''Шахтаря'' набагато більше шансів вийти до 1/4 фіналу Кубка України з футболу в протистоянні з ''Динамо''

У "Шахтаря" набагато більше шансів вийти до 1/4 фіналу Кубка України з футболу в протистоянні з "Динамо". Джерело: vbet

Найімовірнішим рахунком матчу, на думку букмекерів, є 1:1 – на нього діє коефіцієнт 6.70. Крім того:

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  • 1:0 (перемога "Шахтаря") – 7.00;
  • 2:1 (перемога "Шахтаря") – 8.10;
  • 2:0 (перемога "Шахтаря") – 9.10.

Найменш імовірними букмекерам видаються рахунки 4:4 і 5:5. Для них діє коефіцієнт 251.00.

Найімовірнішим рахунком матчу, на думку букмекерів, є 1:1

Найімовірнішим рахунком матчу, на думку букмекерів, є 1:1. Джерело: vbet

Водночас, як зазначається, найімовірніше, у матчі буде забито 2 голи. На це діє коефіцієнт 3.47.

Найменш імовірно, що команди разом "організують" 6 і більше голів. На це діє коефіцієнт 13.00.

Гра відбудеться 27 жовтня на полі "Шахтаря". Початок – 18:00.

За оцінками букмекерів, найімовірніше, у матчі буде забито 2 голи

За оцінками букмекерів, найімовірніше, у матчі буде забито 2 голи. Джерело: vbet

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас, "Шахтар" є головним фаворитом Кубка України з футболу. На його перемогу діє коефіцієнт 2.30 – найнижчий серед усіх команд, на які букмекери приймають ставки.

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