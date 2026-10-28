Скандал з договірними матчами в НБА: баскетболіст-рекордсмен визнав провину

Американський баскетболіст із дев'ятирічним досвідом виступів у НБА Малік Бізлі погодився визнати себе винним у межах федерального розслідування Міністерства юстиції США щодо нелегальних спортивних ставок та маніпулювання статистичними показниками у матчах. Його визнання провини суд має розглянути 9 грудня.

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Про це повідомляє The New York Times. Відповідну угоду зі слідством було укладено з Офісом прокурора США Східного округу Нью-Йорка.

Справа Маліка Бізлі: у чому звинувачують спортсмена

Бізлі стане вже другим діючим гравцем НБА (після Джонтея Портера у липні 2024 року), який офіційно визнає провину у махінаціях зі ставками.

Звинувачення Бізлі висунули у червні: за даними слідчих, він загруз у гральних боргах і позичив гроші у свого колишнього одноклубника по "Мінесоті Тімбервулвз" Еда Девіса. Для погашення боргу Бізлі погодився маніпулювати власними статистичними показниками у чотирьох матчах "Мілуокі Бакс" у сезоні 2023/24, завдяки чому спільники робили ставки на індивідуальні тотали.

Організатором схеми вважається сам Девіс, а загалом обвинувачення висунуто шістьом особам. Крім Бізлі, провину вже визнав інший баскетболіст Вільям Браун, а також готуються визнати Роберт Городецький та Ернесто Пласенсія.

За даними журналістів, протягом кар'єри у НБА Бізлі заробив близько $60 млн. Минулого сезону Бізлі підписав однорічний контракт із "Детройтом" на $6 млн і у встановив клубний рекорд – 319 триочкових. Він претендував на новий контракт у $42 млн, але клуб відкликав пропозицію одразу після розкриття інформації про федеральне розслідування. Відтоді гравець відсторонений від ігор в НБА.

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Пов'язані розслідування

Федеральне розслідування Східного округу Нью-Йорка охоплює кілька пов'язаних епізодів підпільних ігор та маніпуляцій у професійному баскетболі:

Справа Террі Розьє

Гравець очікує на судовий процес, який призначено на 8 лютого 2027 року. Слідчі стверджують, що Розьє взяв хабар за передчасне залишення майданчика під час гри за "Шарлотт Горнетс" у березні 2023 року, передавши інформацію бетторам через свого друга Деніро Ластера. Розьє повністю відкидає звинувачення і залишається одним із двох фігурантів епізоду, які не пішли на угоду зі слідством.

Головні історії дня

Справа Чонсі Біллапса та підпільний покер

Ексзірка НБА та головний тренер "Портленд Трейл Блейзерс" Чонсі Біллапс обвинувачується в участі у мережі підпільних покерних клубів. Окрім цього, у матеріалах справи фігурує "співучасник № 8" (опис якого повністю збігається з параметрами Біллапса), який, за версією прокурора Девіда Бермана, перед матчем "Трейл Блейзерс" 24 березня 2023 року злив інсайдерські дані про навмисний програш команди та ротацію складу беттору Еріку Ернесту. Хоча Ернест визнав провину у розміщенні шахрайських ставок, його захист заперечує факт отримання інформації безпосередньо від Біллапса.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що кіберспортсмена в Україні визнали винним у маніпулюванні результатами матчів у футбольному симуляторі FIFA з метою заробітку на букмекерських ставках. Навмисні програші принесли йому майже $9 тис.