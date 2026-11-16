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Співробітниця банку вкрала в ньому $85 тис. заради казино: яку схему викрили

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
840
Ілюстрація - жінка в казино
В США арештували жінку, яка крала гроші на роботі заради азартних ігор. Джерело: Pexels

У США працівницю американського банку PNC Bank заарештували за звинуваченням у привласненні понад $86 тис., які вона витратила на азартні ігри. Жінка маскувала незаконні транзакції під відшкодування клієнтам банку.

Про це повідомила в окружній прокуратурі округу Аллегені, штат Пенсильванія. Згідно з матеріалами кримінальної справи, 48-річна керівниця відділу банківських звірок Жаклін Клінтон використала своє службове становище для проведення фіктивних кредитових коригувань, перенаправляючи кошти на власний банківський рахунок.

Деталі схеми

За даними слідства, у період із травня по серпень Клінтон здійснила 10 шахрайських операцій на загальну суму $86 107. Кошти списувалися з рахунків головної книги спорів і призначалися для відшкодування клієнтам банку. Одразу після кожного зарахування фіксувалося:

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  • зняття готівки в банкоматах казино Rivers Casino та гральних закладів Атлантик-Сіті;
  • транзакції на сайтах онлайн-казино;
  • грошові перекази самій собі через систему Zelle.

У вересні Клінтон звільнили з банку. Наразі її заарештовано за звинуваченнями у крадіжці, незаконному привласненні довіреного майна, шахрайстві з платіжними засобами та неправомірному використанні комп'ютера. Попереднє судове слухання у справі призначено на 4 лютого.

Також OBOZ.UA повідомляв, що у США винесли вирок колишньому головному фінансовому директору компанії з нерухомості, який вкрав у роботодавця понад $1,4 млн для покриття боргів за азартні ігри. Не врятувало його від в’язниці і те, що пізніше він очолив регіональну гарячу лінію допомоги лудоманам.

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