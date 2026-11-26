72-річна американка випадково виграла $657 тис. у лотерею, купивши три квитки після того, як помітила великий джекпот – про виграш вона дізналася, просканувавши один із них у телефоні та побачивши на екрані суму з віртуальним конфеті. Жінка зізналася, що гроші стали для неї величезним полегшенням, адже тепер вона зможе допомогти своїм дітям та онукам і подбати про фінансове благополуччя родини.

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Про це пише Social House News. Переможниця розповіла, що перебувала в магазині, коли звернула увагу на те, що приз у лотереї зріс, це зацікавило її, тому вона вирішила спробувати удачу та придбала одразу три квитки.

Жінка не очікувала, що один із них принесе такий великий виграш. Коли вона почала перевіряти покупки, на одному квитку побачила три символи джекпоту. Спочатку американка просто помітила збіг, але вирішила не поспішати з висновками й скористалася телефоном, щоб відсканувати квиток через офіційний застосунок.

Саме тоді на екрані з'явилася сума, яка змінила її плани – $657 534. За словами переможниці, момент був настільки нереальним, що вона почувалася наче уві сні. Додатково застосунок показав віртуальне конфеті, яке супроводжувало повідомлення про виграш.

Для 72-річної американки ця новина стала справжньою несподіванкою. Вона не купувала квитки з розрахунком на те, що отримає сотні тисяч доларів, однак саме звичайна спроба випробувати удачу принесла їй великий приз. Дізнавшись про джекпот, американка не стала відкладати повідомлення про свою удачу.

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Першими, кому вона зателефонувала, були її діти. Жінка хотіла поділитися з ними новиною про великий виграш, а вже після цього зв'язалася з представниками лотереї. Вона звернулася до Michigan Lottery, щоб підтвердити виграш та домовитися про процедуру отримання призу. Після цього переможниця відвідала головний офіс лотереї, де оформила необхідні документи та отримала можливість забрати свої гроші..

Переможниця вирішила залишитися анонімною, тому її ім'я не розголошують. Водночас вона поділилася, що цей виграш має для неї набагато більше значення, ніж просто велика сума на рахунку.

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Американка зізналася, що найбільше її тішить не сам факт отримання великої суми, а можливість тепер допомогти близьким. Вона планує використати виграш, щоб забезпечити своїх дітей та онуків, а також подбати про їхнє майбутнє.

Jackpot Slots Fast Cash належить до серії миттєвих лотерей Michigan Lottery. На відміну від традиційних розіграшів, у яких учасники купують квитки, чекають визначеної дати та перевіряють комбінації чисел, у Fast Cash результат можна дізнатися практично одразу після придбання.

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Квитки друкують безпосередньо в точках продажу лотерейних білетів. Вартість таких ігор залежить від конкретного формату та становить від $2 до $30. Призи також відрізняються – від невеликих сум до значних джекпотів, які можуть змінити фінансове становище переможців.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, 68-річний житель штату Мічиган (США) виграв $500 тисяч у різдвяній лотереї 25 Days of Winning, але спочатку помилково вирішив, що отримав лише $500. Справжню суму допоміг встановити родич, який відсканував квиток у застосунку, а сам переможець звернувся по гроші майже через рік і планує використати їх для створення фінансової подушки безпеки.