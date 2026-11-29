Подружжя з Ямайки, яке десятиліттями будувало життя в Канаді та готувалося до пенсії, виграло $70 млн у лотереї завдяки білету, який чоловік подарував дружині на День матері, а їхня донька ще до офіційного підтвердження здогадалася про джекпот. Тепер переможці планують купити будинок на Ямайці, відремонтувати кухню в Брамптоні, придбати класичні автомобілі, подорожувати, вийти на пенсію та поділитися частиною свого багатства з рідними й друзями.

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Про це пише The Times of India. Історія виграшу почалася з подарунка, Віллс вирішив купити дружині квиток на День матері, обравши опцію Quick Pick – автоматичний вибір чисел.

Його придбали на автозаправці, спочатку покупка не мала нічого особливого: чоловік просто хотів зробити дружині приємний сюрприз до свята. Однак, саме цей квиток згодом виявився переможним. Коли Одрі вирішила перевірити результати через мобільний застосунок, вона побачила суму, але спершу не зрозуміла, що йдеться про повний джекпот.

Жінка навіть покликала чоловіка, щоб уточнити, чи правильно вона прочитала цифри на екрані. Вона запитала Віллса, чи справді виграш становить $70. Той подивився на телефон і зрозумів, що дружина просто не помітила всіх нулів. Коли стало зрозуміло, що вони виграли $70 млн, подружжя не відразу змогло оговтатися від шоку.

Одрі згадувала, що спочатку не могла повірити в побачене, потім її охопило хвилювання. Вона почала стрибати на ліжку, а згодом опустилася на коліна, намагаючись усвідомити, що їхнє життя щойно змінилося. Віллс, навпаки, зовні залишався спокійнішим, хоча, за його словами, всередині відчував сильне хвилювання.

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Ще до того, як Одрі та Віллс розповіли доньці про свій виграш, вона вже почала підозрювати, що саме їхня родина могла отримати джекпот. Причиною стала інформація про те, що виграшний білет продали у Брамптоні – місті, де вони жили. Коли батьки нарешті повідомили їй новину, реакція доньки виявилася зовсім не такою, як вони могли очікувати.

За виграшем Одрі та Віллса стоїть історія, яка почалася задовго до лотерейного квитка. Подружжя переїхало з Ямайки до Канади багато років тому, сподіваючись знайти кращі можливості та створити стабільне майбутнє. На момент переїзду вони не мали значних статків, тому все доводилося будувати власними силами.

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Роки роботи, заощадження та звичка жити за можливостями стали основою їхнього життя. Вони не звикли витрачати більше, ніж могли собі дозволити, і ретельно планували фінанси. Одрі розповідала, що їм потрібен час, щоб звикнути до нової реальності.

Переможці вирішили не поспішати з рішеннями і спочатку звернутися до фінансових консультантів, яким довіряють. Вони хочуть зрозуміти, як правильно розпорядитися виграшем, щоб не втратити його та забезпечити собі й родині довгострокову фінансову стабільність.

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Попри бажання обережно розпорядитися виграшем, подружжя вже має кілька мрій, які тепер можуть здійснити. Однією з головних для Одрі є будинок на Ямайці, де вони могли б проводити холодні зимові місяці. Пара планує жити там узимку, а на літо повертатися до Канади.

Одрі також хоче оновити кухню в канадському будинку. Для неї це не просто ремонт чи бажання зробити інтер'єр сучаснішим. У Віллса є власна мрія – класичні автомобілі. Він давно захоплюється старовинними машинами та хоче придбати кілька моделей, а можливо, навіть власноруч зайнятися їх реставрацією.

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Водночас, подружжя не планує обмежуватися лише домом та автомобілями. Вони також хочуть подорожувати, відпочивати на Карибських островах і вирушати в круїзи. Віллс також поділяє любов дружини до сонця та спокійного життя.

Одрі та Віллс не збираються залишати весь виграш лише для себе. Подружжя хоче, щоб їхні родичі та друзі також відчули радість від цієї несподіваної удачі. Вони сподіваються допомогти близьким, однак поки не розкривають, як саме плануватимуть розподіляти гроші.

Особливо символічним цей виграш став для Віллса, який саме готувався до виходу на пенсію. Лотерейний джекпот фактично повністю змінив його плани на цей період життя, відкривши можливість не просто завершити кар'єру, а й провести наступні роки так, як вони з дружиною давно хотіли.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, 68-річний житель штату Мічиган (США) виграв $500 тисяч у різдвяній лотереї 25 Days of Winning, але спочатку помилково вирішив, що отримав лише $500. Справжню суму допоміг встановити родич, який відсканував квиток у застосунку, а сам переможець звернувся по гроші майже через рік і планує використати їх для створення фінансової подушки безпеки.