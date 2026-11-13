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Ставка на Леброна? Букмекери назвали головного фаворита Східної конференції НБА

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
42
Букмекери назвали головного фаворита Східної конференції НБА
Букмекери назвали головного фаворита Східної конференції НБА. Джерело: https://www.facebook.com/Sixers/

Команди зі Східної конференції НБА провели по 10-13 матчів. Після них, на думку букмекерів, головним фаворитом на перемогу в ній є "Філадельфія Севенти Сіксерс", за яку виступає легендарний Леброн Джеймс. Для неї діє коефіцієнт 4.40 – найнижчий серед усіх команд конференції. Нині ця команда має 10 перемог у 13 матчах і посідає 2 місце в турнірній таблиці.

Другим претендентом, за даними vbet, є "Бостон Селтікс". Для цієї команди встановили коефіцієнт 4.50. Наразі вона виграла 10 матчів із 12 і йде першою.

Чинні чемпіони НБА – "Нью-Йорк Нікс" – вважаються третіми претендентами на перемогу в конференції. Для них діє коефіцієнт 4.75, вони мають 6 перемог у 11 матчах і посідають 5 місце.

Хто виграє Східну конференцію НБА

Хто виграє Східну конференцію НБА. Джерело: vbet

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В інших команд шанси значно менші. Так, серед тих, хто має бодай якусь реальну можливість:

  • для "Торонто Репторс" діє коефіцієнт 7.50. Нині команда має 5 перемог у 12 матчах і посідає 8 місце;
  • для "Детройт Пістонс" – 8.00 (8 перемог у 11 матчах, 3 місце);
  • для "Клівленд Кавальєрс" – 13.00 (6 перемог у 12 матчах, 6 місце);
  • для "Індіана Пейсерс" – 21.00 (4 перемоги у 8 матчах, 10 місце);
  • для "Маямі Гіт" – 21.00 (5 перемог у 11 матчах, 7 місце);
  • для "Атланта Гокс" – 26.00 (7 перемог у 12 матчах, 4 місце);
  • для "Орландо Меджик" – 31.00 (4 перемоги в 11 матчах, 9 місце).

Найменше шансів на перемогу, на думку букмекерів, мають одразу 3 команди, для яких встановлено коефіцієнт 701.00. Це:

  • "Бруклін Нетс" (3 перемоги в 11 матчах, 13 місце);
  • "Чикаго Буллз" (1 перемога в 10 матчах, 14 місце);
  • "Мілвокі Бакс" (1 перемога в 12 матчах, 15 місце).
Турнірна таблиця Східної конференції НБА

Турнірна таблиця Східної конференції НБА. Джерело: flashscore.ua

Регулярний сезон у НБА триватиме до 11 квітня 2027 року. З 13 по 16 квітня відбудуться матчі плей-ін.

Матчі плей-оф заплановані на період із квітня по травень. А фінальна серія відбудеться в червні.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас букмекери не вважають збірну України з футболу фавориткою на перемогу в Групі В2 Ліги націй. Ба більше, нашій команді "відводять" боротьбу за збереження місця у другому за силою дивізіоні ліги.

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