Ставка на Леброна? Букмекери назвали головного фаворита Східної конференції НБА

Команди зі Східної конференції НБА провели по 10-13 матчів. Після них, на думку букмекерів, головним фаворитом на перемогу в ній є "Філадельфія Севенти Сіксерс", за яку виступає легендарний Леброн Джеймс. Для неї діє коефіцієнт 4.40 – найнижчий серед усіх команд конференції. Нині ця команда має 10 перемог у 13 матчах і посідає 2 місце в турнірній таблиці.

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Другим претендентом, за даними vbet, є "Бостон Селтікс". Для цієї команди встановили коефіцієнт 4.50. Наразі вона виграла 10 матчів із 12 і йде першою.

Чинні чемпіони НБА – "Нью-Йорк Нікс" – вважаються третіми претендентами на перемогу в конференції. Для них діє коефіцієнт 4.75, вони мають 6 перемог у 11 матчах і посідають 5 місце.

В інших команд шанси значно менші. Так, серед тих, хто має бодай якусь реальну можливість:

для "Торонто Репторс" діє коефіцієнт 7.50. Нині команда має 5 перемог у 12 матчах і посідає 8 місце;

для "Детройт Пістонс" – 8.00 (8 перемог у 11 матчах, 3 місце);

для "Клівленд Кавальєрс" – 13.00 (6 перемог у 12 матчах, 6 місце);

для "Індіана Пейсерс" – 21.00 (4 перемоги у 8 матчах, 10 місце);

для "Маямі Гіт" – 21.00 (5 перемог у 11 матчах, 7 місце);

для "Атланта Гокс" – 26.00 (7 перемог у 12 матчах, 4 місце);

для "Орландо Меджик" – 31.00 (4 перемоги в 11 матчах, 9 місце).

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Найменше шансів на перемогу, на думку букмекерів, мають одразу 3 команди, для яких встановлено коефіцієнт 701.00. Це:

"Бруклін Нетс" (3 перемоги в 11 матчах, 13 місце);

"Чикаго Буллз" (1 перемога в 10 матчах, 14 місце);

"Мілвокі Бакс" (1 перемога в 12 матчах, 15 місце).

Регулярний сезон у НБА триватиме до 11 квітня 2027 року. З 13 по 16 квітня відбудуться матчі плей-ін.

Головні історії дня

Матчі плей-оф заплановані на період із квітня по травень. А фінальна серія відбудеться в червні.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас букмекери не вважають збірну України з футболу фавориткою на перемогу в Групі В2 Ліги націй. Ба більше, нашій команді "відводять" боротьбу за збереження місця у другому за силою дивізіоні ліги.