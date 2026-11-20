Команди із Західної конференції НБА провели по 13-16 матчів. Після них, на думку букмекерів, головним фаворитом на перемогу в ній є "Сан-Антоніо Сперс", за яку виступає Віктор Вембаньяма. Для неї діє коефіцієнт 2.55 – найнижчий серед усіх команд конференції. Наразі ця команда має 13 перемог у 16 матчах і посідає 1 місце в турнірній таблиці.

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Другим претендентом, за даними vbet, є "Оклахома-Сіті Тандер". Для цієї команди встановили коефіцієнт 3.90. Зараз вона виграла 9 матчів із 15 і посідає 8 місце.

"Х'юстон Рокетс" із Кевіном Дюрантом вважаються третіми претендентами на перемогу в конференції. Для них діє коефіцієнт 7.50, вони мають 12 перемог у 16 матчах і посідають 4 місце.

Четвертий претендент – "Міннесота Тімбервулвз" із коефіцієнтом 9.50. У неї 11 перемог у 16 перемогах і 5 місце.

В інших команд шанси значно менші. Серед тих, хто має бодай якусь реальну можливість:

"Лос-Анджелес Лейкерс" – 12.00 (13 перемог у 16 матчах, 2 місце);

"Денвер Наггетс" – 15.00 (8 перемог у 13 матчах, 7 місце);

"Портленд Трейл Блейзерс" – 17.00 (10 перемог у 15 матчах, 6 місце);

"Голден Стейт Ворріорз" – 23.00 (8 перемог у 16 матчах, 10 місце).

Найменше шансів на перемогу, на думку букмекерів, мають одразу 3 команди. Це:

"Лос Анджелес Кліпперс" – 751.00 (4 перемоги у 14 матчах, 13 місце);

"Сакраменто Кінгз" – 751.00 (1 перемога у 14 матчах, 15 місце);

"Юта Джаз" – 601.00 (3 перемоги у 16 матчах, 14 місце);

"Нью-Орлеанс Пеліканс" – 501.00 (5 перемог у 16 матчах, 12 місце).

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Регулярний сезон у НБА триватиме до 11 квітня 2027 року. З 13 по 16 квітня відбудуться матчі плей-ін.

Матчі плей-оф заплановані на період із квітня по травень. А фінальна серія відбудеться в червні.

Як повідомляв OBOZ.UA, після 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів фаворитами турніру букмекери вважають чинного переможця – французький ПСЖ, а також іспанську "Барселону". На їхню перемогу діє коефіцієнт 4.50 – найнижчий серед усіх учасників турніру. Для українського ж "Шахтаря" встановлено коефіцієнт 501.00. Він лише 28-й у списку претендентів на перемогу.

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