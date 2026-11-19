На платформі прогнозів Kalshi можна було робити ставки на слова, прізвиська й вислови, які президент США Дональд Трамп використає у своїх промовах. Американцям тимчасово закрили доступ до цих контрактів після втручання фінансового регулятора США.

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Так, 13 листопада 2026 року Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) видала наказ щодо окремих контрактів Kalshi й тимчасово зупинила торгівлю ними. Регулятор побоюється, що люди, які знають зміст промов до оприлюднення, можуть використати цю інформацію, щоб заробити.

Однією з причин стала історія Габріеля Переса, колишнього співробітника Білого дому. Він заздалегідь мав доступ до текстів президентських виступів і заробив на цьому понад $107 тис.

Перес працював у Білому домі з грудня 2025-го до лютого 2026 року. За службовими обов'язками він мав доступ до текстів виступів Дональда Трампа ще до того, як президент виходив до публіки.

Цю перевагу чоловік використав для торгівлі на Kalshi. Платформа дозволяє користувачам укладати угоди на результати майбутніх подій, зокрема прогнозувати, чи прозвучить певне слово або фраза у виступі політика.

Наприклад, можна було поставити на те, чи назве Трамп когось конкретним прізвиськом, чи згадає певну країну або компанію. Якщо прогноз справджувався, користувач отримував виплату за контрактом.

Перес знав, які слова можуть прозвучати у виступах президента, ще до їхнього публічного виголошення. За даними CFTC, завдяки цій інформації він отримав $107 539,02 прибутку.

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У серпні 2026 року регулятор повідомив про врегулювання справи. Переса зобов'язали повернути незаконно отримані гроші та сплатити цивільний штраф у розмірі $65 тис. Загальна сума стягнень перевищила $172,5 тис. Крім того, чоловікові заборонили торгувати на зареєстрованих біржах протягом трьох років, а Kalshi заблокувала його акаунт на такий самий термін.

Kalshi прибрала ставки на слова президента

Після цієї справи CFTC звернула увагу на сам механізм торгівлі контрактами, результат яких залежить від конкретних висловлювань однієї людини. Регулятор видав наказ щодо окремих ринків Kalshi, пов'язаних із висловлюваннями Трампа. Серед них – контракти про те, які прізвиська президент використає до кінця 2026 року, а також інші ринки серії TRUMPSAY.

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Проблема полягає в тому, що люди з доступом до майбутніх промов можуть отримувати перевагу над звичайними учасниками торгівлі. Ба більше, особи, які безпосередньо готують виступи або впливають на їхній зміст, потенційно можуть самі змінювати результат таких прогнозів.

CFTC вважає, що це створює ризики маніпуляцій і використання непублічної інформації. Тому регулятор тимчасово зупинив відповідні контракти та розпочав перевірку того, чи відповідали вони вимогам американського законодавства.

Kalshi не погоджується з обмеженнями

У Kalshi підтвердили, що виконують вимоги регулятора. Водночас керівник платформи Тарек Мансур виступив проти такого підходу.

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Він пояснив, що висловлювання президента можуть мати реальний вплив на економіку та фінансові ринки. Тому прогнози щодо його заяв, на думку керівника компанії, мають практичну цінність.

Водночас це не перше обмеження для подібних контрактів. Раніше Kalshi вже прибрала частину ринків, зокрема всі контракти, пов'язані з висловлюваннями спортсменів. За інформацією Reuters, до запровадження обмежень ринки прогнозів на слова та фрази генерували близько $90 млн торгового обороту на місяць.

Тепер Kalshi має надати CFTC письмове пояснення до 11 грудня 2026 року. Регулятор вирішуватиме, чи можна повернути відповідні контракти на платформу та за яких умов.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше в Білому домі заборонили ставки на Kalshi та Polymarket. Окремо наголошувалося, що використання інформації про промови Трампа є кримінальним правопорушенням і порушує федеральні етичні норми.