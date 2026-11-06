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Трампа можуть відправити у "відставку" вже у 2027 році: які ставки роблять на імпічмент

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
555
Трампа можуть відправити у "відставку" вже у 2027 році: які ставки роблять на імпічмент
Вірогідність імпічмента Трампа оцінили у 75%

Палата представників США може відсторонити президента Дональда Трампа від посади через процедуру імпічменту вже до кінця 2027 року. Така вірогідність оцінюється у 75%.

Як повідомляє Benzinga, про це свідчать результати ставок на децентралізованій платформі передбачень Polymarket. Користувачі майданчика вже зробили ставок на цей ринок на понад $1 млн.

Які ставки на імпічнет роблять

Основний сплеск активності трейдерів припадає на період після вступу в силу повноважень нового складу Конгресу США. А станом на 6 листопада шанси на імпічмент Трампа до різних оцінюється так

  • до 31 грудня 2026 року – 4%;
  • до кінця червня 2027 рок – 65%;
  • до кінця 2027 року – 75%.
Як оцінюють шанси на імпічмент Трампа

Як оцінюють шанси на імпічмент Трампа. Джерело: Polymarket

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За правилами Polymarket, ринок вважається закритим на користь варіанта "Так" одразу після того, як Палата представників затвердить хоча б одну статтю імпічменту простою більшістю голосів. Подальший розгляд справи в Сенаті, проведення судового процесу або фактичне усунення президента від посади не є обов'язковими умовами для виконання контракту.

Що передувало

Ключовим каталізатором для різкого зростання котирувань стали результати проміжних виборів до Конгресу США, за підсумками яких контроль над обома палатами (Палатою представників та Сенатом) перейшов до Демократичної партії. Раніше сенатор-республіканець Тед Круз попередив, що у разі перемоги демократів Трампу загрожуватимуть два роки "безжального імпічменту".

"Я вважаю, що Палата представників оголосить імпічмент Дональду Трампу, якщо вони отримають над нею контроль Палату представників. Вони можуть оголосити йому імпічмент кілька разів", – заявив Круз.

Слід зазначити, що Палата представників США має виключні повноваження порушувати процедуру імпічменту. Якщо більшість конгресменів проголосувала "за", питання передається до Сенату.

Саме верхня палата Конгресу вирішує – засудити чи виправдати президента. Аби усунути його з посади, потрібно зібрати не менше 2/3 (тобто 67) голосів сенаторів.

В історії США імпічмент висували трьом президентам: Ендрю Джонсону, Біллу Клінтону і Дональду Трампу. Але саме Трампа став єдиним президентом в історії, якому імпічмент оголошувався двічі – у 2019 і 2021 роках (хоча його й не засудили).

Як вже повідомляв OBOZ.UA, раніше на Polymarket з'явилася велика анонімна ставка на те, що кремлівського диктатора Володимира Путіна буде усунуто з посади до кінця 2026 року. Гравець віддав 409 000 доларів США, сподіваючись, що це відбудеться.

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