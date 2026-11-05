"Це божевілля": студент отримав 2 млн через помилку з чеком на заправці

Студент із Північної Кароліни (США) виграв $2 млн після того, як через несправний принтер на заправці зайшов до магазину й купив білет за $3. Хлопець вгадав усі п'ять основних чисел у розіграші на Гелловін, а ще одна опція подвоїла його приз. Частину виграшу студент планує витратити на автомобіль для батька.

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Про виграш Брама Д'юнеха з міста Конкорд повідомила лотерейна компанія North Carolina Education Lottery. Відомо, що щасливчик купив свій білет у магазині на трасі NC-49 у місті Гаррісбург.

За словами Д'юнеха, у п'ятницю він заїхав на заправку залити пальне. Після оплати чек не надрукувався, тож зайшов до магазину. Там він і вирішив купити білет Powerball.

"Це божевілля, адже я взагалі не купив би цей білет, якби чек надрукувався просто біля колонки... Це абсолютно неймовірно. Коли я побачив результат, то аж випав", – розповів він.

Розіграш відбувся в суботу, 31 жовтня, напередодні Гелловіну. Д'юнех вгадав усі п'ять білих куль, але не вгадав додаткову червону кулю Powerball. За п'ять правильних чисел йому належав стандартний приз у $1 млн.

Та хлопець придбав квиток із додатковою опцією Power Play, яка збільшує деякі виграші. У категорії за п'ять вгаданих основних чисел вона дає фіксований приз у $2 млн – незалежно від множника, що випав під час розіграшу.

Виграшні числа тиражу 31 жовтня: 2, 4, 18, 50, 56, додаткове число Powerball – 20. Як повідомляє офіційний сайт лотереї, джекпот цього разу ніхто не зірвав.

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У понеділок, 2 листопада, щасливчик приїхав до головного офісу лотереї оформити виграш. Після утримання федеральних і місцевих податків студент отримав $1 440 201. Отже, із заявлених $2 млн йому виплатили приблизно 72%.

Брам Д'юнех вивчає цивільну інженерію в коледжі. Частину виграшу він хоче витратити на подарунок батькові – купити йому автомобіль Cadillac.

"Гадаю, тепер Гелловін став моїм улюбленим святом. У дитинстві було весело ходити по цукерки, але те, що сталося зараз, просто неймовірно", – пожартував переможець.

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Шанс вгадати всі п'ять основних чисел Powerball без додаткової кулі – приблизно 1 до 11,7 млн. Для порівняння, ймовірність виграти головний джекпот, вгадавши всі шість чисел, становить приблизно 1 до 292,2 млн.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше чоловік виграв 60 млн завдяки папірцю на холодильнику. Його дружина навіть не повірила в те, що родина стала значно багатшою.