Турки придумали незвичну схему зі ставками на спорт: як 7 секунд допомагали обіграти букмекерів

У Туреччині спортивного аналітика компанії Spordata підозрюють у використанні семисекундної затримки оновлення даних у системах live-ставок. За версією слідства, він повідомляв знайомим про зміни рахунку, які вже відбулися, а в букмекерські системи вносив ці дані пізніше. Імовірні спільники могли ставити на результат, який уже був відомий, поки коефіцієнти не встигли змінитися.

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Збитки Spordata та пов’язаних із нею букмекерських платформ оцінили в 12 млн турецьких лір – приблизно $240 тис. Про це повідомило Anadolu Ajansı з посиланням на прокуратуру Стамбула. Станом на 28 жовтня розслідування триває.

Як працювала незвична схема

Spordata надає дані й технологічну інфраструктуру для спортивних ставок. За матеріалами розслідування, один із працівників компанії – аналітик із даних – міг використовувати службовий доступ і навмисно затримувати приблизно на сім секунд внесення результатів спортивних епізодів до системи.

За даними слідства, схема працювала переважно під час тенісних і волейбольних матчів. У тенісі, наприклад, гравець виграє очко, і рахунок на майданчику змінюється. Та якщо інформація про це ще не надійшла до букмекерської системи, вона може показувати попередній рахунок, а ринок ставок залишатиметься відкритим.

У цей короткий проміжок людина, яка вже знає про зміну рахунку, може поставити на результат, що фактично настав. Коли дані оновлюються, коефіцієнти змінюються або ставки на цей варіант перестають приймати. Перевага в такій схемі виникає через доступ до інформації раніше, ніж вона з’являється в системі, а не завдяки прогнозуванню результату.

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Як пише Habertürk, слідчі перевіряли системні журнали, записи камер спостереження, документи та інші матеріали компанії. За даними видання, аналітик пройшов навчання з роботи із системою, а згодом навчав нових працівників користуватися механізмом, який називають Bet Delay.

Збитки оцінили у 12 млн лір, а на рахунках виявили рух 192 млн

За даними слідства, імовірні маніпуляції завдали Spordata та букмекерським компаніям, яким вона надавала послуги, сукупних збитків на 12 млн лір. Це приблизно $240 тис.

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Фінансовий аналіз водночас виявив значно більший обсяг операцій на рахунках головного підозрюваного. За повідомленнями турецьких медія з посиланням на звіт Ради з розслідування фінансових злочинів Туреччини (MASAK), через його банківські рахунки пройшло загалом 192 млн лір – близько $3,9 млн за приблизним перерахунком.

Це загальний обсяг надходжень і списань, а не встановлений заробіток на ставках. Опубліковані матеріали наразі не пояснюють походження всіх коштів.

Що відомо про підозрюваного та інших фігурантів

За даними TRT Haber, основного фігуранта затримали 21 липня 2026 року, а згодом суд узяв його під варту. Розслідування тривало після вивчення фінансових операцій і цифрових доказів.

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За матеріалами справи, аналітик міг залучати знайомих: вони відкривали букмекерські акаунти на свої імена або надавали доступ до вже створених рахунків. У листуванні, яке опублікувало Habertürk, ішлося про прохання терміново надати букмекерські акаунти, обіцянки заробітку та перекази грошей. За версією слідства, учасники використовували ці рахунки для ставок.

За даними видання, під час допитів підозрюваний заперечував, що знав про механізм затримки даних, і заявляв, що не листувався з іншими людьми з цього приводу.

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23 жовтня поліція провела нову операцію та затримала ще вісьмох імовірних учасників. 27 жовтня суд узяв під варту чотирьох із них, а щодо ще чотирьох застосував судовий контроль.

У публікаціях про справу також згадували букмекерську компанію Nesine. Вона заявила, що не співпрацює зі Spordata й не отримує від неї даних. Компанія також заперечила, що сама або її клієнти зазнали збитків через описані події.

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