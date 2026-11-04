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У "Фенербахче" немає шансів проти "Ліверпуля": букмекери назвали фаворита центрального матчу дня Ліги чемпіонів

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
51
Букмекери назвали фаворита центрального матчу дня Ліги чемпіонів
Букмекери назвали фаворита центрального матчу дня Ліги чемпіонів. Джерело: x.com/wembleystadium

У центральному матчі 2-го дня 4-го туру Ліги чемпіонів зіграють турецький "Фенербахче" та англійський "Ліверпуль". На думку букмекерів, фаворитом у ньому є "мерсисайдці".

Так, за даними vbet, на перемогу "Ліверпуля" діє коефіцієнт 1.44. При цьому:

  • на перемогу "Фенербахче" – 6.60;
  • на нічию – 5.20.
Ліверпуль – фаворит у матчі з Фенербахче

Ліверпуль – фаворит у матчі з Фенербахче. Джерело: vbet

Водночас найімовірнішим рахунком, на думку букмекерів, є 1:2 на користь "Ліверпуля" – на нього діє коефіцієнт 8.40. Крім того:

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  • 0:1 (перемога "Ліверпуля") – 8.50;
  • 1:3 (перемога "Ліверпуля") – 9.00;
  • 0:2 (перемога "Ліверпуля") – 9.70;
  • 1:1 – 9.80.

Найменш імовірним вважається рахунок 5:5. На нього діє коефіцієнт 351.00.

Матч відбудеться 4 листопада на полі "Фенербахче". Початок – 19:45.

Найімовірнішим рахунком є 1:2 на користь ''Ліверпуля''

Найімовірнішим рахунком є 1:2 на користь "Ліверпуля". Джерело: vbet

У перших 3-х матчах "Ліверпуль" набрав максимальні 9 очок. У цієї команди:

  • 3 перемоги;
  • 0 нічиїх;
  • 0 поразок;
  • 12 забитих голів;
  • 7 пропущених.

"Фенербахче" має 2 очки. У нього:

  • 0 перемог;
  • 2 нічиї;
  • 1 поразка;
  • 3 забиті голи;
  • 9 пропущених.
Усі матчі 2-го дня 4-го туру Ліги чемпіонів

Усі матчі 2-го дня 4-го туру Ліги чемпіонів. Джерело: terrikon.com

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас букмекери не вважають збірну України з футболу фавориткою на перемогу в Групі В2 Ліги націй. Ба більше, нашій команді "відводять" боротьбу за збереження місця в другому за силою дивізіоні ліги.

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ФутболЛіга чемпіонівЛіверпульФК ЛіверпульФенербахче Стамбулбукмекери
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