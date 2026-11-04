У "Фенербахче" немає шансів проти "Ліверпуля": букмекери назвали фаворита центрального матчу дня Ліги чемпіонів

У центральному матчі 2-го дня 4-го туру Ліги чемпіонів зіграють турецький "Фенербахче" та англійський "Ліверпуль". На думку букмекерів, фаворитом у ньому є "мерсисайдці".

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Так, за даними vbet, на перемогу "Ліверпуля" діє коефіцієнт 1.44. При цьому:

на перемогу "Фенербахче" – 6.60;

на нічию – 5.20.

Водночас найімовірнішим рахунком, на думку букмекерів, є 1:2 на користь "Ліверпуля" – на нього діє коефіцієнт 8.40. Крім того:

0:1 (перемога "Ліверпуля") – 8.50;

1:3 (перемога "Ліверпуля") – 9.00;

0:2 (перемога "Ліверпуля") – 9.70;

1:1 – 9.80.

Найменш імовірним вважається рахунок 5:5. На нього діє коефіцієнт 351.00.

Матч відбудеться 4 листопада на полі "Фенербахче". Початок – 19:45.

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У перших 3-х матчах "Ліверпуль" набрав максимальні 9 очок. У цієї команди:

3 перемоги;

0 нічиїх;

0 поразок;

12 забитих голів;

7 пропущених.

"Фенербахче" має 2 очки. У нього:

0 перемог;

2 нічиї;

1 поразка;

3 забиті голи;

9 пропущених.

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