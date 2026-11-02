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У "Шахтаря" немає шансів: дали прогноз на матч Ліги чемпіонів проти "Спортінга"

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
33
У "Шахтаря" немає шансів у Лізі чемпіонів
У "Шахтаря" немає шансів у Лізі чемпіонів. Джерело: УЄФА

На думку букмекерів, український "Шахтар" є явним аутсайдером у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів проти португальського "Спортінга". На перемогу останнього діє коефіцієнт 1.98, тоді як для гірників він становить 3.55.

На нічию ж, за даними vbet, встановлено коефіцієнт 3.79. Тобто мирний результат поєдинку вважається найменш імовірним.

''Шахтар'' є явним аутсайдером у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів проти ''Спортінга''

"Шахтар" є явним аутсайдером у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів проти "Спортінга". Джерело: vbet.ua

Водночас найімовірнішим рахунком, на думку букмекерів, є 1:1 – на нього діє коефіцієнт 5.40. А крім того:

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  • 0:1 (перемога "Спортінга") – 7.10;
  • 1:2 (перемога "Спортінга") – 8.30;
  • 1:0 (перемога "Шахтаря") – 8.70.

Найменш імовірними вважаються рахунки 4:4 і 5:5. Для них діє коефіцієнт 301.00.

Матч відбудеться 3 листопада на полі "Шахтаря". Початок – 19:45.

У ''Шахтаря'' немає шансів: дали прогноз на матч Ліги чемпіонів проти ''Спортінга''

Найімовірнішим рахунком, на думку букмекерів, є 1:1. Джерело: vbet.ua

Після 3 турів "Шахтар" посідає 17 місце в турнірній таблиці загального етапу Ліги чемпіонів. У нього:

  • 4 очки;
  • 1 перемога;
  • 1 нічия;
  • 1 поразка;
  • 4 забиті голи;
  • 3 пропущені.

"Спортінг" іде 12-м. У нього:

  • 6 очок;
  • 2 перемоги;
  • 0 нічиїх;
  • 1 поразка;
  • 7 забитих голів;
  • 4 пропущені.

Як повідомляв OBOZ.UA, після 3 туру загального етапу Ліги чемпіонів букмекери вважають фаворитами турніру його чинного переможця – французький ПСЖ, а також іспанську "Барселону". На їхню перемогу діє коефіцієнт 4.50 – найнижчий серед усіх учасників турніру. Для українського "Шахтаря" встановлено коефіцієнт 501.00. Він лише 30-й у списку претендентів на перемогу.

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