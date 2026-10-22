У США директор гарячої лінії допомоги лудоманам вкрав $1,4 млн через азартні ігри

У США винесли вирок колишньому головному фінансовому директору компанії з нерухомості, який вкрав у роботодавця понад $1,4 млн для покриття боргів за азартні ігри. Не врятувало його від в’язниці і те, що пізніше він очолив регіональну гарячу лінію допомоги лудоманам.

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Як пише The Guardian, на суді чоловік не став заперечувати свою провину. З огляду на це суд Флориди призначив 43-річному Філіпу Саллівану 9 років та 8,5 місяця ув'язнення з повним відшкодуванням збитків.

Що сталося

Масштабні розкрадання у компанії Royal American викрили під час внутрішнього аудиту. Аналітики виявили серію несанкціонованих транзакцій за корпоративними картками, що здійснювалися фінансовим директором.

Адвокат Саллівана стверджував на суді, що у нього розвинулася важка ігрова залежність як побічний ефект від прийому рецептурних медикаментів. Сам він підрахував, що загалом втратив на азартних іграх понад $2 млн, пройшовши шлях від ставок у $25 на спорт до одноразових парі у розмірі $50 тис.

Спроба спокути

Після висунення обвинувачень, намагаючись відновити життя та спокутувати провину, у березні 2025 року Салліван очолив гарячу лінію при Раді з питань проблемного гемблінгу Флориди (FCCG) і особисто проконсультував понад 460 осіб із гральною залежністю.

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"Важко не відчувати цей біль, коли це стосується не лише тебе, а й коли ти спілкуєшся з іншими і бачиш, яких страждань це їм завдає. Я неймовірно вдячний за цю можливість, вона надала моєму життю більшого сенсу, ніж будь-коли раніше", – зазначав Салліван у подкасті за тиждень до оголошення вироку.

Одразу після винесення рішення суду засудженого взяли під варту. Його адвокати мають 30 днів для подання апеляційної скарги.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у США викрили нелегальну мережу гральних автоматів – в результаті спецоперації поліція вилучила понад 70 слот-машин і більш як $100 тис. готівкою. Також вони заарештували 33-річного жителя Філадельфії Гаррі Алмонте, якого вважають основним підозрюваним в організації схеми.